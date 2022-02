¿Harley Quinn? Lady Gaga podría regresar al cine protagonizando la secuela de Joker

De momento no se han confirmado ni desmentido las noticias de que Lady Gaga llegará a la secuela de Joker para dar vida a Harley Quinn, tampoco Willem Dafoe se ha referido al tema.

Por otro lado, ha comenzado a circular información sobre otros famosos que podrían unirse al elenco, el más destacado y hablado ha sido Willem Dafoe , que recientemente se le vio regresando al cine para dar vida a El Duende Verde en la película Spider-Man: No way home.

Recientemente la cuenta de Instagram aseguró que Lady Gaga sería uno de los principales personajes femeninos de Joker 2 , y no Rooney Mara, como se había asegurado inicialmente, un interés amoroso para el personaje principal que sería de gran importancia para la historia.

Estados Unidos.- Tras sus grandes éxitos en el cine; A star is born (2018) y House of Gucci (2021), Lady Gaga ya suena muy fuerte para su próximo proyecto en la gran pantalla . La secuela de Joker sería el regreso de la cantante y actriz estadounidense al mundo de la actuación, dando vida a una versión alternativa de Harley Quinn.

Gilberto Coronel Periodista Web

