Harley Quinnn ataca a Pennywise en teaser de Birds of Prey

Harley Quinnn tendrá su esperado regreso a la pantalla grande en el spin-off de Escuadrón Suicida, "Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)", o simplemente llamada "Birds of Prey" (Aves de presa), que será estrenada en cines el próximo 7 de febrero de 2020.

Este miércoles se filtró un nuevo teaser de esta película que se centra en la querida Harley Quinnn, interpretada por la actriz australiana Margot Robbie. Pese a que Warner Bros. Pictures aún no revela de manera oficial el nuevo teaser de "Birds of Prey", siguiendo la filtración de algunas imágenes durante el viernes pasado, ahora surgió otra versión filtrada del adelanto de la película que será presentado en cines junto al regreso de Pennywise.

En dichas imágenes filtradas en redes sociales y que han causado gran furor entre los fieles fanáticos de DC Comics, se muestra a Harley Quinn presentándose tras la música y los característicos globos de "IT", todo para sentenciar que “está jodidamente aburrida de los payasos”, antes de dar paso a nuevos vistazos de Black Canary, Huntress, Renee Montoya y Black Mask.

La nueva filtración llega en vísperas del lanzamiento de "It: capítulo dos", que llegará a las salas de cine este 6 de septiembre; será el mayor lanzamiento de la Warner Bros. del año. Al parecer este avance no sería publicado en internet de manera oficial por el estudio.

La actriz Margot Robbie regresa para interpretar a Harley Quinn en esta película, luego de su debut Suicide Squad en 2016. Esta vez, su historia girará en torno a su decisión de abandonar a El Joker de una vez por todas.