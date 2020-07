Harrison Ford, ¿quiénes son sus hijos?

El actor Harrison Ford, reconocido por sus papeles en la saga de Star Wars (como Han Solo) y de Indiana Jones, cumple 78 años de edad este lunes 13 de julio.

Es por eso que aquí te contaremos un poco más sobre la vida del también productor estadounidense, respondiendo en especial a la pregunta: ¿Quiénes son sus hijos?

A lo largo de sus 78 años de vida, la aclamada estrella de Hollywood ha tenido tres matrimonios (Mary Marquardt, Melissa Mathison y Calista Flockhart), con los cuales ha tenido cinco hijos: Benjamin, Willard, Malcolm, Georgia y Liam.

Aquí te hablaremos sobre cada uno de ellos, cuál es su edad y qué ha sido de su vida, la cual indudablemente no es del todo normal considerando que son hijos de Harrison Ford.

Primer matrimonio: Mary Marquardt

El actor estadounidense se casó por primera vez en 1964 con Mary Marquardt, chef profesional. Su matrimonio duró 14 años hasta su separación en 1979 a raíz de una infidelidad por parte de Ford.

Con Mary tuvo dos hijos: Benjamin y Willard, de quienes te contaremos a continuación.

Harrison junto a Mary, su primera esposa. Foto: Especial

Benjamin

Benjamin Ford, también llamado Ben, es el hijo mayor del actor. Nacido el 22 de septiembre de 1967 en Los Ángeles, California, actualmente tiene 52 años de edad. Está casado con Emily Ford y tiene dos hijos: Ethan y Waylon.

Ha seguido los pasos de su madre convirtiéndose en chef profesional y artesano, según explica en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 11 mil 200 personas.

Además, escribió junto a Carolynn Carreño el libro de cocina "Taming the Feast: Ben Ford's Field Guide to Adventurous Cooking", publicado en mayo de 2014.

En 2006 abrió su restaurante "Ford's Filling Station", que cuenta con una sucursal en el Aeropuerto de Los Ángeles (LAX). Previamente había abierto y cerrado el establecimiento "Chadwick" en Beverly Hills. También participó en el festival Miami Food and Wine.



Cuenta con una página oficial donde comparte toda la información sobre su restaurante y su labor como chef.

Willard

Willard Ford es el segundo hijo que Harrison tuvo con Mary. Nació el 14 de mayo de 1969 en Chicago, Illinois, por lo que actualmente tiene 51 años de edad.

Con una vida más alejada de la luz pública, no se sabe mucho sobre Willard, salvo que es empresario y posee un gimnasio (Strong Sport Gym) y una compañía de ropa (Ludwig Clothing Company), y tiene dos hijos: Eliel y Guiliana.

Willard Ford. Foto: Especial

Segundo matrimonio: Melissa Mathison

Cuatro años después de su divorcio, en 1983, Harrison Ford contrajo matrimonio con Melissa Mathison, una reconocida guionista estadounidense de cine y televisión, conocida por escribir los guiones para las películas "E.T., el extraterrestre" (1982) y "Kundun" (1997).

Su matrimonio duró hasta que se divorciaron en 2004, y Melissa falleció víctima del cáncer en 2015. Pero fruto de esa unión nacieron dos hijos: Malcolm y Georgia, quien por cierto es la única hija del actor.

Harrison Ford junto a Melissa Mathison, su segunda esposa. Foto: Especial

Malcolm

Malcolm Ford es el primer hijo que Harrison tuvo con Melissa. Nació el 3 de octubre de 1987, por lo que actualmente tiene 32 años de edad.

El joven hijo del actor se dedica a la música, formando parte de la banda de indie "The Dough Rollers", en la cual se desempeña como vocalista.

Con este grupo lanzó en 2014 el álbum "Gone Baby Gone", además de haber estado de gira con artistas de la talla de Bob Dylan y Queens of the Stone Ages.

Georgia

Georgia Ford es la única hija que ha tenido Harrison Ford. Nació el 30 de junio de 1990 en Chicago, Illinois, por lo que actualmente tiene 30 años de edad.

Ha seguido los pasos de su padre dedicándose a la actuación de manera profesional. Su carrera debutó en 2003 con su participación en la película "American Mildshake". También colaboró en "True Story" y "The Visitor".

Harrison Ford junto a su hija Georgia. Foto: Especial

En 2016, su padre reveló entre lágrimas que Georgia padece epilepsia, lo que le ha causado gran pesar y dificultades, pero reconoció la "perseverancia", "talento" y "fortaleza" con la que su hija ha afrontado su padecimiento.

Es mi heroína. La quiero", dijo Harrison sobre Georgia.

Tercer matrimonio: Calista Flockhart

En 2010 Harrison Ford se casó por tercera vez, en esta ocasión con Calista Flockhart, actriz estadoundense conocida por protagonizar la serie "Ally McBeal" de 1997 a 2000.

Hasta la fecha continúan casados y a diferencia de sus matrimonios anteriores no han concebido hijos, sino que Harrison adoptó como suyo al hijo de Calista: Liam Flockhart.

Harrison Ford y Calista Flockhart, su tercera esposa. Foto: Especial

Liam Flockhart

Nacido el 1 de enero de 2001 en San Diego, California, con tan sólo 19 años de edad, Liam Flockhart es el hijo más joven del actor hollywoodense.

A diferencia de sus hermanastros y su padre, Liam ha preferido mantenerse alejado de la luz pública, viviendo una vida anónima y en paz, por lo que se desconocen los detalles sobre él.

Sin embargo, ha sido captado en numerosas ocasiones en compañía de su padre, con lo que parece que ambos llevan una muy buena relación.

Harrison junto a Liam, su hijo adoptivo. Foto: Especial

