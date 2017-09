Harry Dean Stanton, actor de "Alien", muere a los 91 años

El actor Harry Dean Stanton dejó de viivir a los 91 años de edad, se informa en distintos portales de noticias internacionales.

Falleció "pacíficamente" en un hospital de Los Ángeles, resaltan en la información.

Dean Stanton actuó en películas de grandes cineastas como David Lynch, John Carpenter, Sam Peckinpah, Wim Wenders y John Hughes

El portal TMZ informó que el artista estadounidense Harry Dean Stanton falleció de causas naturales este viernes en el hospital Cedars-Sinai, en Los Ángeles.

El actor y músico oriundo de West Irvine, Kentucky, interpretó a personajes memorables de películas que fueron éxitos de taquilla como "Alien", "Pretty in Pink" o "Escape from New York" y de obras de culto como "París, Texas", "Repo Man", "Pat Garret and Billy the kid" y "Twin Peaks".

Su última actuación podrá verse en la película "Lucky", que se estrenará a fines de septiembre. También ha aparecido recientemente en la serie "Big Love" y en la tercera temporada de "Twin Peaks".

Stanton sirvió en la Armada de EEUU durante la Segunda Guerra Mundial y luchó en la Batalla de Okinawa.

Además, era un talentoso músico que cantaba y tocaba la guitarra. Durante años encabezó un grupo de country llamado The Harry Dean Stanton Band.

Stanton nació en West Irvine, Kentucky, hijo de Ersel Moberly, una peluquera, y Sheridan Harry Stanton, un agricultor del tabaco y barbero.

Sus padres se divorciaron cuando Harry estaba en la secundaria, luego se volvieron a casar. Tiene dos hermanos menores, Archie y Ralph, y un medio hermano menor, Stan.

Asistió a la Universidad de Kentucky en Lexington, Kentucky, donde estudió periodismo y artes. Allí comenzó a hacer teatro participando en la obra "Pygmalion".

También estudió en el histórico teatro Pasadena Playhouse de Pasadena, California, donde fue compañero de Tyler MacDuff y Dana Andrews.

Stanton es veterano de la Armada de los Estados Unidos. Trabajó como cocinero en una nave tipo LST (Landing Ship Tank) durante la Batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial.