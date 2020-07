Harry Potter cumple 40 años y Warner Channel lo celebra con maratón de sus películas

Harry Potter, el joven mago que protagonizó la exitosa saga de la autora J.K. Rowling, cumple años 40 años hoy 31 de julio al igual que la escritora británica, quien por su parte cumple 55 años. Por tal motivo, Warner Channel ha decidido celebrarlos con un maratón de películas de la franquicia que conquistó a chicos y grandes.

El personaje de Harry Potter nació el 31 de julio de 1980, de acuerdo a los libros de la saga, por lo que se trata de una de las varias fechas que son recordadas con cariño por los fans del mago a quien dio vida el actor Daniel Radcliffe en los filmes.

En honor al "niño que sobrevivió" y su creadora, J. K. Rowling, Warner Channel anunció que celebrará la especial fecha transmitiendo un maratón de las películas de Harry Potter a partir del mediodía de este viernes 31 de julio.

El maratón dará inicio con la segunda película de la franquicia, "Harry Potter y la cámara secreta", estrenada en 2002.

A través de redes sociales usuarios celebraron al joven mago que marcó su infancia, convirtiendo a Harry Potter en tendencia en Twitter.

"¡Feliz cumpleaños, Harry Potter! Gracias por ser el héroe que me inspira desde siempre y me da fuerza y ánimo aún en mis momentos más difíciles. Claro, porque digo,si Harry Potter pudo derrotar a Voldemort a pesar de todo,cómo yo no voy a poder sobrevivir al 2020", escribió el usuario @otracuentahp en la red social.

El éxito internacional de Harry Potter

Las aventuras de Harry Potter y sus amigos Ron y Hermione en su lucha por detener a Voldemort se convirtieron en todo un hito editorial y cinematográfico desde su lanzamiento a finales de la década de 1990.

El primer libro de la saga escrita por J.K. Rowling fue publicado en 1997, se trata de "Harry Potter y la piedra filosofal", que sería solo el primero de siete entregas, la última de ellas "Harry Potter y las reliquias de la Muerte", publicada en 2007.

Lo que en un principio parecía no ser más que un nuevo libro de literatura fantástica pronto se convirtió en un éxito internacional que llegó a vender alrededor de 450 millones de ejemplares de los siete libros para 2013, consagrándose como la serie de libros más vendidos de la historia, además de ser traducidos a má de 65 idiomas.

Tras su éxito en el mundo literario, la productora cinematográfica Warner Bros. adquirió en 1999 los derechos para adaptar los siete libros de la saga a una serie de películas que resutló ser una de las franquicias más taquilleras. La primera entrega se estrenó mundialmente en 2001, mientras que la última parte, divida en dos entregas, se estrenó en 2011.

Cabe recordar que los fanáticos de la saga británica también celebran el Día Internacional de Harry Potter cada 31 de octubre, ya que en la historia un día como ese pero de 1991 Hagrid le entrega a Harry su carta de Hogwarts.

