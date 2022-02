Harry Styles abre segunda fecha en el Foro Sol, de CDMX, para su gira Love on tour

México.- Si te has quedado sin boletos para ir a ver a Harry Styles en el Foro Sol de la Ciudad de México para el 25 de noviembre, no te preocupes, el cantante británico ha anunciado que su gira Love on tour 2022 tendrá una nueva fecha en la gran ciudad y la preventa apenas será dentro de los próximos días.

Harry sorprendió a sus fanáticos mexicanos al revelar a través de sus redes sociales que se ha abierto una segunda fecha en la CDMX, completando tres en el país; el próximo 24 de noviembre se presentará en el Foro Sol, debido a la alta demanda que hubo con sus boletos.

De acuerdo con Harry Styles, su nueva fecha en México con el Love on tour 2022 comenzará su venta al público el próximo sábado 26 de febrero a través de la plataforma de Tickemaster. Cabe destacar que el pasado 19 de enero, el cantante sorprendió con las fechas de su gira mundial.

Ahora, Harry cuenta con tres fechas en México; el 20 de noviembre en Monterrey y los días 24 y 25 de noviembre en la Ciudad de México. También cuenta con fechas en otros países de Latinoamérica, los cuales visitará luego de pasar por el país azteca.

La preventa Citibanamex será el viernes 25 de febrero de 2022 a partir de las 11:00 horas; la venta general será el sábado 26 de febrero. El rango de precios va desde los $427 pesos mexicanos hasta los $4,000.

Harry Styles pisará tierras mexicanas para deleitar con algunos de sus mejores éxitos como solista como son 'Watermelon sugar', 'Adore you', 'Falling', 'Sign of the times' y muchos más. El último lanzamiento discográfico del cantante británico es Fine Line.

