Estados Unidos.- Una locura total fueron las redes sociales durante los últimos días, después de que el cantante británico Harry Styles estrenara su nuevo sencillo titulado 'Golden', un tema de amor, cuya línea principal es "you are so golden", proveniente de su más reciente material discográfico lanzado el 13 de diciembre de 2019, "Fine Line".

Fue el pasado lunes 26 de octubre cuando el cantante, exintegrante de One Direction, emocionó a sus fanáticos anunciando el estreno de su nuevo sencillo oficial, cumpliendo así los deseos de sus seguidores, quienes desde hace un tiempo esperaban la noticia.

Tras el estreno del nuevo video del británico, usuarios de Internet se encargaron de mostrar todo su apoyo y agradecimiento por escuchar sus demandas, motivo por el cual se volvió tendencia en distintas plataformas, ocupando los primeros lugares en la lista de popularidad de Twitter y ocupando lo más alto en tendencias de YouTube.

En el videoclip lo vemos corriendo y caminando tranquilo sobre una avenida que tiene un fondo hermoso, después lo vemos sumergirse en un lago natural en traje de baño. Par este video el cantante decidió trasladarse a Italia para retratar la belleza de sus costas, filmar bajo la puesta de sol y plasmar un concepto vintage en medio de un paseo en un increíble auto clásico.

Harry Styles causa revuelo con 'Golden', su nuevo sencillo. Foto: Captura de pantalla

Harry Styles detalló que este se trata uno de sus mejores videos, ya que "expresó toda su libertad y amor propio". Su álbum, "Fine Line", debutó en el puesto número uno de la lista de Billboard Hot 200 y fue nombrado recientemente como uno de los 500 álbumes de todos los tiempos.

¿Para quién está dedicado el tema 'Golden'?

En el cuadro del estreno de 'Golden' como nuevo sencillo, se creyó que la historia estaba dedicada para la súper modelo Kendall Jenner, pero esto no fue así, se trató de otra modelo y Liam Payne bromeó sobre ella recientemente, lo que hizo a todos sospechar y entender muchas cosas.

Resulta que Styles mantuvo una relación de un año con la modelo Camille Rowe y cuando ellos terminaron, él quedó con el corazón destrozado, lo que lo inspiró a crear su álbum "Fine Line". Se sabe que dentro del nuevo disco existen varias canciones dedicadas a dicha modelo, pero sobre todo 'Golden' y 'Falling'.

La pareja mantuvo una relación desde 2017 a 2018, se conocieron por una amiga en común, la también modelo Alexa Chung, y aunque él prefiere mantener todo en privado, en el disco hace claras referencias hacia Camille, mismas que sus fanáticos encontraron analizando muy a fondo cada una de las canciones.

Para los seguidores de Harry han sido días difíciles, pues no han podido ver a su cantante favorito en vivo debido a la pandemia mundial por coronavirus, lo que obligó al artista y a todo su equipo cancelar y postergar la gira de esta nueva era musical, la cual ha sido una de las más esperadas de este 2020.