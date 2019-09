Harry Styles confiesa por qué rechazó ser el Príncipe Eric

En la era de los live-action no puede faltar el clásico "La Sirenita"; se espera que la producción de dicha película de inicio a principios de 2020. A principios de julio pasado se dio a conocer que la joven cantante Halle Bailey dará vida al mítico personaje de "Ariel". Pero, ¿quién sería su príncipe? El cantante Harry Styles era el candidato perfecto, sin embargo, el ex One Direction rechazó este proyecto.

Harry Styles ha despejado la incertidumbre y ha revelado en una entrevista para la revista The Face, los motivos que los llevaron a decir "no" al live-action de "La Sirenita". El cantante estaba en charlas avanzadas con el equipo de producción del live-action pero al final, optó por centrarse en su música.

El cantautor se encuentra muy ocupado trabajando en lo que será su nueva producción discográfica, y prefirió dejar el papel de Eric a alguien que pudiese dedicarle todo su esfuerzo.

"Quiero publicar mi música y concentrarme en eso durante una temporada. Pero todo el equipo involucrado en el proyecto era increíble".

Estoy seguro de que será una película maravillosa, no me cabe duda de que disfrutaré mucho viéndola.

Pese a que no forme parte de su futuro inmediato, Harry Styles tiene muy claro que no abandonará la actuación, en la que debutó por todo lo alto de la mano de Christo­pher Nolan en "Dunquerque", ya que es la única faceta de su carrera artística que le permite olvidarse de sí mismo y "desaparecer dentro del personaje".