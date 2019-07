Harry Styles en camino a ser el príncipe Eric en La Sirenita

Los productores de la nueva película de La Sirenita en live action siguen buscando al elenco adecuado para formar parte del filme, recientemente se confirmaron diferentes actores para la nueva versión y ahora se busca al Príncipe Eric correcto para Ariel.

Los productores ya confirmaron a diferentes actores para la película, tales como: Halley Bailey para protagonizar a Ariel, Melissa McCarthy para Úrsula, Jacob Tremblay para Flounder y Awkwafina para Scuttle, ahora la película busca a el Príncipe Eric.

Según The Hollywood Repporter informa que el director Rob Marshall y Disney se encuentran en conversaciones con el ex integrante de la famosa boy band "One Direction" Harry Styles para interpretar a el Príncipe Eric de la película, quién se enamora de Ariel en el filme.

Harry Styles debutó como actor en Dunkirk en 2017 interpretando a Alex, un soldado del ejército británico, la película bajo la dirección de Christopher Nolan.

Será cuestión de tiempo el que se de a conocer si el cantante será el nuevo actor de la película, quien interpretaría al príncipe Eric.