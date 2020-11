Harry Styles en cuarentena ante contagio de Covid-19 en el set "Don't worry darling"

Harry Styles tendrá su gran regreso a la pantalla grande con la película "Don't worry darling" dirigida por Olivia Wilde; las grabaciones comenzaron el pasado 20 de octubre en Los Ángeles, California (Estados Unidos), sin embargo, recientemente las grabaciones de este filme tuvieron que suspenderse, luego de que una persona de la producción diera positivo a Covid-19.

Siguiendo los protocolos ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, la producción de "Don't worry darling" se ha puesto en cuarentena, entre ellos el cantante y actor Harry Styles, para que en dado caso de que otra persona se haya contagiado, el virus no sea esparcido. De acuerdo con el portal Deadline, desde que se iniciaron las filmaciones de la película, tanto el elenco y el staff son sometidos a constantes pruebas para evitar contagios de Coronavirus.

Asimismo el portal ante mencionado informó que la persona contagiada de Covid-19 no forma parte del elenco, sino que se trata de una persona cercana a la producción. Las grabaciones de "Don't worry darling" fueron suspendidas por 14 días. Harry Styles fue uno de los actores que fue enviado a cuarentena por prevención y, aunque el cantante no ha mostrado ningún síntoma hasta el momento, las medidas de salud continuarán hasta estar seguros. Una fuente cercana a la producción, contó a Deadline:

Han estado lo suficientemente próximos al infectado, por lo que el confinamiento y la suspensión del rodaje se han considerado imprescindibles.

El cantautor y actor británico Harry Styles, tiene 26 años de edd. Foto: Instagram @harrystyles

La película "Don't worry darling" es un thriller psicológico ambientado en la década de los años 50. Este proyecto marcará el regreso de Harry Styles al cine. El actor interpretada a "Jack". Hasta el momento no se sabe mayores detalles de su personaje. Cabe mencionar que el papel del ex One Direction, en un principio sería interpretado por el actor estadounidense Shia Lebeouf, sin embargo dejó el proyecto.

Harry Styles, toda una estrella en los escenarios y en la pantalla grande

Harry Styles pasó de ser un ídolo juvenil dentro de la banda One Direction, a estrenarse en 2017 en la gran pantalla con el filme bélico de Christopher Nolan, "Dunkirk". Ese mismo año, el artista lanzó su carrera musical en solitario con el aplaudido álbum "Harry Styles". Su segundo álbum como solista se editó el año pasado bajo el título "Fine Line".

Ahora, Harry Styles se une en el thriller "Don't worry darling (No te preocupes querida)" a la protagonista Florence Pugh. La actriz británica dará vida en esta nueva película a una mujer que descubre algo oscuro en una aparentemente idílica zona residencial de los años 50 en California (Estados Unidos).

Esta cinta de New Line Cinema será el segundo trabajo como directora de Olivia Wilde después de su brillante debut tras las cámaras con "Booksmart" en 2019, una comedia feminista que encabezaron Beanie Feldstein y Kaitlyn Dever.

Por otra parte, la firma italiana Gucci decidió tirar la casa por la ventana para la promoción de su nueva colección "Ouverture of something that never ended", pues la presentará a través de una miniserie que contará con las participaciones de Billie Eilish, Harry Styles y Florence Welch, y será dirigida por Gus Van Sant. Además, Alessandro Michele, el director creativo de la casa de moda italiana fundada en 1921 en Florencia, co-dirigirá este proyecto de 7 capítulos junto al realizador nominado dos veces a los premios Oscar.

La serie se estrenará durante el GucciFest, que se celebrará del 16 al 22 de noviembre, y se podrá ver en los canales oficiales de la casa de moda italiana. Filmada en Roma, la serie estará protagonizada por la actriz italiana Silvia Calderoni, quien contará de forma íntima la historia de Gucci y mantendrá encuentros con figuras de renombre internacional como los cantantes Eilish, Styles, Welch o Lu Han, el crítico de arte Achille Bonito Oliva, el actor Jeremy O. Harris, o la coreógrafa Sasha Waltz, entre otros.