Harry Styles es nombrado El Creador de éxitos de 2020

México. El cantante y compositor Harry Styles recibe homenaje especial por parte de Variety, quien le reconoce su talento y éxito mundial y lo ha nombrado El Creador de éxitos del año 2020, y en parte debido a su segundo álbum de estudio aclamado por la crítica Fine Line.

La estrella británica Harry Styles aparecerá en la cuarta edición anual de Hitmakers, con una extensa entrevista junto con fotografías originales de Parker Woods, que se publicará el 2 de diciembre, se informa en distintos portales de noticias.

Variety también honrará a los artistas Roddy Ricch como artista revelación del año, Lewis Capaldi como compositor del año, Maren Morris con el premio crossover y Mustard como productor del año.

Harry Styles ha colocado en el gusto de sus fanáticos de todo el mundo este año 2020 varios éxitos musicales, entre ellos Adore you y Watermelon sugar, los cuales siguen adornando las listas de reproducción y la radio.

Harry Styles es uno de los cantantes jóvenes más exitosos y ricos que hay en mundo actualmente, se informó en días pasados en distintos portales de noticias. Además de percibir ingresos como cantante, compositor y en sus giras, también es embajador de marcas de moda muy lujosas y reconocidas a nivel mundial, lo que le hace percibir fuertes cantidades de dinero.

Gracias a su trabajo, Harry Ha podido amasar una fortuna y esta es sorprendente. Gracias a ella ha podido comprarse lo que ha querido, desde propiedades, autos y viajes por distintos países del mundo. Desde que era parte del grupo One Direction comenzó a ganar bastante bien, ya que dicha agrupación británica generó altos ingresos por su música, conciertos y la merch que el grupo vendía.



Harry ha gastado gran parte de su dinero en su hogar, por ejemplo, adquirió una residencia en Londres con valor de 3.9 millones de dólares, pero en 2019 habría hecho una mayor inversión al gastarse 24.5 millones de dólares para comprar las propiedades ubicadas alrededor de su residencia.

Harry Styles se da gusto en todo

A Harry le encantan los autos y tiene una colección de los más clásicos, además gasta mucho dinero en joyas, ropa de marca como Gucci y posee en su residencia un armario con trajes hechos a la medida para cada una de sus presentaciones.

En el año 2019, se calculaba que el famoso tenía una fortuna de unos 67 millones de euros, pero últimos reportes indican que ha ganado alrededor de 50 millones de libras, alrededor de 64 millones de dólares.

Harry Styles dio a conocer apenas hace unos días su nuevo sencillo titulado Golden, un tema de amor, cuya línea principal es "you are so golden", proveniente de su más reciente material discográfico lanzado el 13 de diciembre de 2019, Fine Line.