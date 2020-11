Estados Unidos.- Este martes 24 de noviembre nos levantamos con buenas nuevas en la industria musical, pues fueron reveladas las nominaciones a las distintas categorías de los premios Grammy 2021 y el cantante británico Harry Styles competirá en tres distintas contra Dua Lipa, Lady Gaga y hasta la sensación femenina Doja Cat.

Ha sido muy grato el anuncio, tanto para el cantante como para sus fanáticos, pues han reconocido su talento durante las nominaciones de los próximos premios que se celebrarán con todas las medidas de prevención debido a la pandemia por Covid-19, el próximo 31 de enero de 2021.

En su carrera como solista Harry Styles ha logrado conquistar al público de todas las edades y de todos los gustos con su música, experimentando en géneros y encontrado su increíble esencia musical. Actualmente cuenta con dos álbumes de estudio y es con el segundo con el que conquistó las nominaciones y figura en tres.

Con el tema 'Watermelon Sugar', Harry está nominado a la categoría Best Pop Solo Perfomance, en donde competirá con nombres como Justin Bieber con 'Yummy', Billie Eilish con 'Everything I wanted', Doja Cat con su éxito 'Say so', Taylor Swift con 'Cardigan' y Dua Lipa con el tema 'Don't start now'.

Harry Styles es nominado a tres categorías en los premios Grammy 2021. Foto: Instagram

Otra de las categorías que ha conquistado es la de Best Pop Vocal Album con su segundo material discográfico de estudio "Fine Line", compitiendo contra "Chromatica" de Lady Gaga, "Future Nostalgia" de Dua Lipa, "folklore" de Taylor Swift y "Changes" de Justin Bieber.

Finalmente, el cantante británico competirá en una de las categorías audiovisuales, se trata de Best Music Video, donde compite con su video 'Adore you' contra Beyoncé y su 'Brown skin girl' y 'Goliath' de Woodkid, sólo por mencionar algunos.

Cabe recordar que durante la premiación del domingo de los American Music Awards 2020, el cantante Harry Styles fue uno de los ganadores de la noche gracias a "Fine Line", su más reciente material discográfico y segundo en su carrera como solitario tras haber dejado el grupo de jóvenes, One Direction, que durante muchos años lo vio crecer en el ámbito artístico.

Aunque el cantante no pudo asistir a la premiación, cuya sede fue el Teatro de Microsoft, debido a que está realizando cuarentena en casa después de que hubo infectados en el set de grabación de su nueva película, "Don't Worry", sí que logró llevarse uno de los reconocimientos y sin duda una buena señal de que todo lo está haciendo bien en su carrera.

El pasado domingo Harry Styles triunfó en los AMAs. Foto: Instagram

Harry logró ser el ganador del premio en la categoría de Álbum favorito de rock/pop con "Fine Line", logrando así abrirse paso entre la lista de ganadores por primera vez en su carrera. Cabe mencionar que su nuevo material discográfico ha logrado un gran alcance, así como muy buenas críticas por parte de los profesionales de la música y gran recepción por parte del público en general.

Con tan sólo tres años de carrera el cantante británico Harry Styles ha logrado conquistar a todos con su música en solitario, además de ser todo un ícono de la moda en las más famosas pasarelas debido a su estilo tan único y rompe géneros. Sus fanáticos celebraron por todo lo grande este triunfo y él estuvo muy contento con el resultado de su arduo trabajo y dedicación.

De su nuevo título musical, "Fine Line", se desprenden temas como 'Watermelon Sugar', 'Adore you', 'Golden' y 'Falling', sólo por mencionar algunos. Su segundo disco lo ha promocionado como solista y lo ha descrito como un trabajo más libre para plasmar parte de su personalidad y gustos en melodías, así como letras personales y sus arreglos preferidos.