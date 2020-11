Harry Styles impacta al posar en portada de Vogue con faldas y vestidos

México. Harry Styles, el exintegrante del grupo One Direction, impacta al aparecer en la portada de la revista Vogue USA, ya que posa con faldas y vestidos, y sus fans reaccionan con sorpresa y todo tipo de comentarios, ya que de esa manera se convierte en el primer hombre en aparecer solo en la portada de dicha revista.

Harry Styles, cuyo nombre completo es Harry Edward Styles y es originario de Holmes Chapel, Cheshire, aparece en Vogue USA luciendo varios atuendos, según puede verse en las imágenes, pero llama más la atención un vestido con crinolina que porta, y en la portada el cantante sale con un vestido azul y una chaqueta negra de Gucci.

La sesión fotográfica que le hicieron a Harry para Vogue USA estuvo a cargo de Tyler Mitchell, quien fue el primer fotógrafo negro en retratar a Beyoncé para portada de Vogue, se informa en distintos portales de noticias.

Harry Styles, a sus 26 años de edad, es uno de los cantantes más famosos en todo el mundo hoy en dia y todo lo que hace o dice se convierte en noticia mundial, como lo es hoy el hecho de aparecer en una de las revistas más importantes también a nivel mundial.

Harry ha popularizado temas como Sign of the times y Lights up, además es compositor, y por si fuera poco, es un referente en el mundo de la moda y siempre está al día en ella.

La diseñadora Emily Adams Bode estuvo a cargo de la confección de unos pantalones de pana que usa para la sesión de Vogue USA y fueron bordados con diseños de los mismos tatuajes que Harry tiene en su cuerpo.

Nunca puedes estar demasiado vestido. No hay tal cosa. Las personas a las que admiraba en la música, Prince, David Bowie, Elvis, Freddie Mercury y Elton John, son grandes artistas. Ahora me pondré algo que se sienta realmente extravagante, y no me siento loco usándolo", contó el cantante a Vogue.

Foto de Instagram

Harry en días pasados recibió también un homenaje especial por parte de Variety, quien le reconoce su talento y lo ha nombrado El Creador de éxitos del año 2020, y en parte debido a su segundo álbum de estudio aclamado por la crítica Fine Line.

La estrella británica aparecerá en la cuarta edición anual de Hitmakers, con una extensa entrevista junto con fotografías originales de Parker Woods, que se publicará el 2 de diciembre, se hizo público en distintos portales de noticias.

Harry Styles, un triunfador

Harry, quien promociona actualmente el tema Golden, ha colocado en el gusto de sus fanáticos de todo el mundo este año 2020 varios éxitos musicales, entre ellos Adore you y Watermelon sugar, los cuales siguen adornando las listas de reproducción y la radio.

Harry Styles es uno de los cantantes jóvenes más exitosos y ricos que hay en mundo actualmente, se informó en días pasados, y es que además de percibir ingresos como cantante, compositor y en sus giras, también es embajador de marcas de moda muy lujosas y reconocidas a nivel mundial, lo que le hace percibir fuertes cantidades de dinero.

En el año 2019, se calculaba que el famoso tendría una fortuna de unos 67 millones de euros, pero últimos reportes indican que ha ganado alrededor de 50 millones de libras, alrededor de 64 millones de dólares.