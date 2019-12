Harry Styles muestra su alma en cada canción del álbum Fine Line

La espera ha valido la pena. El cantautor británico Harry Styles lanzó este viernes su segundo álbum como solista "Fine Line", a través de Erskine Records/Columbia Records. Su nueva producción discográfica está ambientada en el rock y el pop con un toque de los años ochenta; cabe recordar que el ex One Direction inició su carrera artísta como solista en 2017 con su disco "Sing of the times".

Con la llegada de "Fine Line", el cantante Harry Styles prepara su gira "Love on tour", que dará inicio en 2020. El tour partirá en abril por el Reino Unido, para visitar al resto de Europa, aterrizar en Norteamérica y concluir en octubre en Latinoamérica.

En agosto pasado en una entrevista para la revista Rolling Stone, Hazza (como sus fans le dicen), comentó que una de sus más grandes inspiraciones para crear este álbum fue Paul McCartney; también reveló que el proceso fue un poco diferente al de su disco anterior, de hecho, crear "Fine line" requirió un corazón roto, inspiración por parte de David Bowie, meditación trascendental y uno que otro hongo mágico.

Cada canción deja ver una parte del alma de Harry Styles, "Cherry", por ejemplo, está claramente dedicada a su ex novia, la modelo francesa Camille Rowe: "simplemente extraño tu acento y a tus amigos", dice la melodía que termina con un sample de la voz de la chica.

"Adore You", que se estrenó como sencillo anteriormente, es un éxito seguro que se queda grabada en la mente de todo el que la escucha.