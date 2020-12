¿Harry Styles o Justin Bieber? Miley Cyrus confiesa a quién de los dos besaría

Luego de la confirmación del rompimiento con Liam Hemsworth y la supuesta nueva relación que mantiene con Cody Simpson, la cantante Miley Cyrus, sigue generando controversia en el mundo del espectáculo.

Fue por medio de la emisora Heart FM, en el margen del popular juego "¿Qué prefieres", que la joven de 28 años de edad, confesó a qué famoso preferiría besar antes que a Justin Bieber, y su respuesta fue que a Harry Styles. Pero, ¿Será que la originaria de Tennessee, tiene un crush con el cantante británico?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras su reciente aparición con un nuevo sospechoso anillo, esta ha sida una de las noticas más polémicas en la que la chica Disney se ha visto envuelta últimamente, pues ha ocasionado que sus fanáticos pierdan la cabeza. De acuerdo con la entrevista que dio en Heart Fm, popular emisora de radio en Estados Unidos, la actriz participó en el tradicional juego de preguntas y respuestas que la caracteriza.

¿Preferirías besar a Justin Bieber o a Harry Styles?, fue la atrevida pregunta que le hicieron a Miley Cyrus. A lo que ella respondió con firmeza que prefería besar a Harry, explicando después que: "A Justin Bieber lo conozco desde hace demasiado tiempo y es como familia. Harry Styles es muy guapo", declaró.

Luego de que la también actriz confesara que Harry le parece muy atractivo, y que adora su forma de vestir, dijo: "Tenemos un gusto muy similar. Compartir armario y una vida juntos.

Tiene sentido, ¿no?, añadió en tono de broma. Ante esto, el entrevistador del programa se ofreció como cupido entre ambos artista, pues dijo ser cercano al intérprete de Watermelon, asegurando que podía provocar un encuentro.

"Todo el mundo está jugando a ser cupido para mí en estos días", manifestó la compositora de Midnight Sky.

No nos queda más que esperar las declaraciones de Harry Styles tras la reciente confesión de Miley Cyrus, aunque cabe mencionar que el ex integrante de One Direction sigue siendo vinculado sentimentalmente con Tracee Ellis Ross, quien es 20 años mayor que él. (¿Será verdad? Reviven supuesto romance entre Harry Styles y Tracee Ellis Ross).

De acuerdo con sus fans, el joven cantante originario de Redditch, Reino Unido, gusta de tener más que amistades con mujeres mayores, y que inclusive su canción Adore you fue para la hija de la actriz y cantante, Diana Ross.