Harry Styles presenta su "himno de la bisexualidad"

Estados Unidos. Harry Styles ha negado ser bisexual en diversas ocasiones, pero ahora queda más ambigua su sexualidad con su nueva canción, "Medicine".

Según información en distintos portales, la noticia ha trascendido, no por las especulaciones sobre la supuesta bisexualidad de Harry Styles, sino porque lo ha negado en diversas ocasiones, además ha declaró que no está preparado para definir su sexualidad, y si no es suficiente confusión, ahora lanzó un tema que lo han llamado el "himno de la bisexualidad".

Fue durante un concierto en París cuando Harry Styles cantó dos temas que no se conocían públicamente: Medicine es el que ha trascendido por el contenido de la letra.

De acuerdo al sitio de People, en Twitter circuló casi al instante ante la letra, remarcando: "The boys and the girls are here I mess around with them / And I'm okay with it / I'm coming down/ I figured out I kinda like it / And when I sleep I'm gonna dream of how you tasted" (Los hombres y mujeres están aquí y me divierto con ellos. Y estoy bien con eso. Estoy abriéndome. Me di cuenta de que me gusta. Y cuando duermo, voy a soñar con un suspiro).

Harry Edward Styles es el nombre completo del cantante, quien es originario de Holmes Chapel, Cheshire, (1 de febrero de 1994), mejor conocido como Harry Styles, es un cantante y compositor británico, actualmente miembro de la boy band One Direction.

Según información en su biografía, tras audicionar en The X Factor y ser aceptado, la jueza Nicole Scherzinger sugirió que Harry formase parte de un grupo llamado One Direction junto con Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson.

La creación del grupo se hizo realidad y los cinco fueron apadrinados por Simon Cowell. La agrupación llegó a la final del programa y quedaron en el tercer lugar. Aunque no ganaron, Cowell pagó un contrato para que firmasen con el sello discográfico Syco.

En su carrera con One Direction, ha compuesto temas como "Taken", "Everything About You", "Same Mistakes", "Back for You" y "Summer Love", pertenecientes a los álbumes Up All Night y Take Me Home. Ha ganado por dos años consecutivos el premio al villano del año en los NME Awards.