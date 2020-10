Harry Styles sufre percance en carretera y va a dar a la casa de una fan

México. El cantante Harry Styles visitó inesperada y sorpresivamente la casa de una fan en días pasados, según reporte en distintos portales de noticias. Todo pasó porque él viajaba en su auto cuando sufrió un percance en carretera y un señor le ofreció ir a su casa mientras le solucionaban su problema. Harry se llevó la sorpresa de que la hija del señor es su fan.

La misma fan del cantante compartió en sus redes sociales la experiencia de su familia junto a Harry Styles, exintegrante de One Direction, pero lo triste de todo es que la chica no se encontraba en el domicilio cuando estuvo adentro el famoso cantante, quien antes de irse le dejó un autógrafo y saludos grabados.

Harry Styles en la casa de su fan.

El papá de la chica enteró a Harry que ella lo adora y en agradecimiento a su cariño le dejó algunos mensajes. "Me siento devastado de que no pudimos conocernos. Espero que nos encontremos pronto", es uno de ellos. Lo que más agradaría a la chica es que Styles prometió que haría lo imposible para que pronto su hija pueda conocerlo en persona.

Y en una de las imágenes que la fan de Harry coloca en Twitter aparece él dentro de la casa de ella alimentando a sus peces.

Harry Edward Styles nació en 1994 y también es compositor y actor británico que comenzó su carrera como cantante en 2010 al ser integrante del grupo One Direction, según información en Wikipedia.

Pese a no ganar, la agrupación firmó un contrato discográfico con el sello Syco, con el que grabaron y lanzaron a nivel mundial varios discos, entre ellos Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015), los cuales registraron altas ventas.

Styles inició su carrera como solista con el lanzamiento de su álbum homónimo en 2017, el cual recibió buenos comentarios de la crítica y debutó en la cima de las listas de los principales mercados del mundo.

Harry ha dado a conocer varios temas y con ellos ha llegado también al gusto de sus fans de todo el mundo, entre ellos destacan Lights Up, Adore You y Watermelon Sugar, esta última se convirtió en su primera canción en alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos.

Harry Styles promociona Golden

El cantante británico Harry Styles acaba de dar a conocer su nuevo sencillo titulado Golden, un tema de amor, cuya línea principal es "you are so golden", proveniente de su más reciente material discográfico lanzado el 13 de diciembre de 2019, Fine Line.

En el videoclip de Golden, el cual fue realizado en locaciones de Italia, Roma, el famoso aparece corriendo y caminando tranquilo sobre una avenida que tiene un fondo hermoso, después se sumerge en un lago natural en traje de baño.

Harry quedó fascinado con los resultados en la realización de dicho video, se informa en distintos medios y en sus redes comentó que se trata de uno de sus mejores videos, ya que "expresó toda su libertad y amor propio".

Su álbum, "Fine Line", debutó en el puesto número uno de la lista de Billboard Hot 200 y fue nombrado recientemente como uno de los 500 álbumes de todos los tiempos.