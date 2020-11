Harry Styles y Billie Eilish harán mancuerna musical en miniserie de Gucci

México. Los famosos cantantes Harry Styles y Billie Eilish harán mancuerna musical en una miniserie de Gucci, se informa en distintos portales de noticias. La casa de moda italiana, fundada en 1921 en Florencia, ha hecho público que presentará su próxima colección Ouverture of Something that Never Ended como una miniserie de siete capítulos.

El director de cine Gus Van Sant, nominado dos veces a los premios Oscar, será quien dirija la citada miniserie que constará de siete capítulos y en la que aparecerán los cantante Billie Eilish y Harry Styles, cantando el tema principal de la misma.