Harry Styles  entra como actor a las filas de Marvel

México. El actor, cantante y músico británico Harry Styles, de 27 años de edad, ya forma parte de las filas de Marvel, se da a conocer en varios medios de comunicación internacionales.

La presentación de Harry Styles como parte del universo de Marvel se habría dado a conocer este lunes en Los Ángeles, California, durante el estreno de la película Eternals que protagonizan Angelina Jolie y Salma Hayek.

Y es que se reveló un “spoiler” en que se asegura que el cantante Harry Styles se sumó al Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo a diversos asistentes a la gala, Styles apareció en una escena sorpresa postcréditos dando vida a Eros (inspirado en el Dios griego homónimo del amor y el sexo).

“Gran revelación del estreno de Eternals: Harry Styles se ha unido al MCU como Eros, hermano de Thanos”, tuiteó Matt Donnelly, editor de Variety.

“Eros es el hermano de Thanos pero es todo lo contrario a él: es agradable, se preocupa y puede físicamente dominar las emociones de las personas. Básicamente, Harry está interpretando a Harry”, comenta otro usuario en redes.

Al momento ni Marvel, ni Harry Styles han confirmado esta información, y por ahora el famoso artista originario de Holmes Chapel, Cheshire, prepara la cinta Don’t Worry Darling.

Harry Styles inició su carrera como cantante en 2010 como integrante de la boy band One Direction, con la que participó en el programa The X Factor y quedó en tercer lugar.

Tras desintegrarse One Direction, Styles inició su carrera como solista y lanza su álbum homónimo en 2017 del cual suena como sencillo Sign of the times, y llega al puesto número 1 en el Reino Unido y al 4 en los Estados Unidos.

Harry Styles es conocido mundialmente por su música y es de los famosos con más seguidores en redes sociales actualmente también.