¡Harta de la prensa! Aracely Arámbula habría GOLPEADO A reportera

México.- Entre las personalidades del mundo del espectáculo más seguidas por la prensa está la actriz mexicana Aracely Arámbula, que recientemente ha enfrentado una fuerte polémica debido a que supuestamente habría golpeado a una reportera.

Lo que sucedió es que fue tan seguida por los reporteros al querer capturar una imagen de sus dos hijos que terminaron por abrirle la puerta del automóvil en el que viajaba, todo por una fotografía familiar que por años han anhelado.

La confrontación fue el día sábado en Los Ángeles, California, mientras intentaban obtener una fotografía de sus hijos, por lo que ingresó de inmediato al auto para resguardarse y supuestamente antes golpeando a una reportera.

Aracely Arámbula fue acosada por un gran grupo de reporteros y entre estos grabaron un video en el que se le nota enojada ante los medios de comunicación. De inmediato, el video se viralizó en las redes sociales y generó opiniones divididas.

En el video que trascendió se puede ver el caos alrededor de la camioneta de Arámbula y una de las reporteras le exige dar la cara por lo que hizo, pero terminó marchándose del lugar luego de lo que sucedió.

"¡Ciérrale, ciérrale, no pueden hacer esto!", gritó Aracely ante las cámaras muy molesta por lo que estaba sucediendo. En ese momento, uno de los hombres que viajaba con ella y sus hijos terminó por cerrar la puerta de una manera agresiva ante los reporteros.

Leer más: "No pueden hacer eso", Aracely Arámbula furiosa, protege a su hijo; reportera abre puerta de su camioneta

Hasta el momento, la actriz Aracely Arámbula no se ha pronunciado ante el tema y en redes sociales han desatado un debate al respecto. La razón por la cual se molesta tanto la ex de Luis Miguel es porque no quiere se lucre la imagen de sus hijos o se vea afectada, según revelan.