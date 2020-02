Harvey Weinstein declarado culpable de agresión sexual y violación

Ciudad de Nueva York.- Harvey Weinstein fue declarado culpable la mañana de este lunes de agresión sexual y violación, pero fue absuelto de los dos cargos más graves de agresión sexual depredadora y también de violación en primer grado en relación con la actriz Jessica Mann.

El jurado de siete hombres y cinco mujeres encontró al ahora ex magnate de Hollywood culpable de actos sexuales criminales en primer grado y violación en tercer grado, una victoria parcial para el movimiento #MeToo que consideró el caso como un momento decisivo. Sin embargo, el hombre de 67 años de edad fue declarado inocente de los cargos de violación en primer grado y agresión sexual depredadora que podrían haberlo visto encarcelado de por vida. Podría recibir una sentencia entre 4 y 25 años por cada uno de los cargos en los que fue encontrado culpable.

El veredicto marca la condena por asalto sexual de más alto perfil en los Estados Unidos, desde que Bill Cosby fue declarado culpable en 2018 de drogar y agredir sexualmente a una mujer hace 15 años. La decisión se anunció en una sala de audiencias llena de Nueva York donde se reunieron unas 100 personas. El acusado, que asistió al juicio encorvado sobre un andador, fue protegido de la vista por agentes de policía.

Más de 80 mujeres acusaron a Harvey Weinstein de conducta sexual inapropiada desde que las acusaciones contra él encendieron el juicio global #MeToo contra hombres que abusaron de posiciones de poder en octubre de 2017.

Foto: Spencer Platt / AFP

Pero el jurado estaba considerando cargos relacionados con solo dos: la ex actriz Jessica Mann y la ex asistente de producción Mimi Haleyi, con muchos reclamos demasiado viejos para procesarlos. Uno de los cargos de asalto sexual depredador también incluyó el testimonio de la actriz de los Soprano, Annabella Sciorra, quien aseguró que el ex productor de cine la violó en su departamento de Nueva York en el invierno de 1993-94.

Seis mujeres subieron a la tribuna desde la apertura del testimonio el 22 de enero, para decir que habían sido agredidas sexualmente por Harvey Weinstein. El equipo de Weinstein sometió a las mujeres a un interrogatorio feroz, ya que argumentaron que sus relaciones eran consensuadas y transaccionales. La fiscalía no presentó pruebas forenses ni testimonios de terceros. El caso del estado se basó en pedirle al jurado que crea en las mujeres.