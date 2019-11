Harvey Weinstein en más problemas por hacerle oferta a juez

Un juez de Nueva York ha rechazado la oferta de Harvey Weinstein para desestimar los cargos más graves en su agresión sexual.

último caso, dándole un gran golpe al magnate de la película en desgracia mientras intentaba limitar el alcance de su inminente juicio y cualquier castigo potencial.

El fallo hecho público el miércoles despeja el camino para que los fiscales refuercen su caso con el testimonio de la actriz Anabella Sciorra, quien dice que Weinstein la violó en 1993 o 1994. También deja abierta la posibilidad de una cadena perpetua si es condenado en su juicio. comenzará el 6 de enero.

El portavoz de Weinstein dijo que sus abogados no tenían un comentario inmediato.

Weinstein, de 67 años, se declaró inocente de los cargos de haber violado a una mujer en una habitación de hotel de Manhattan en 2013 y de haber realizado un acto sexual forzado con otra mujer en 2006. Está libre bajo fianza de $ 1 millón y mantiene que cualquier actividad sexual fue consensuada.

En documentos judiciales recientes, los abogados de Weinstein se opusieron a dos de los cinco cargos en su contra, ambos derivados de un cargo llamado agresión sexual predatoria, que conlleva una sentencia de cadena perpetua máxima y requiere que los fiscales muestren un patrón de mala conducta.

Los abogados de Weinstein argumentaron que esos cargos deberían descartarse porque los fiscales están optando por utilizar la acusación de Sciorra para demostrar que es un depredador sexual que cometió delitos sexuales contra varias mujeres, a pesar de que ese presunto ataque es anterior a la acusación promulgada en 2006.

Burke, sin embargo, dictaminó que dicha estrategia está permitida por la ley estatal. Si bien la acusación de Sciorra es demasiado antigua para ser la base de los cargos penales, los fiscales pueden usarla como parte de mostrar un patrón de presunto comportamiento depredador, escribió Burke.

Los abogados de Weinstein también argumentaron que los fiscales no le proporcionaron suficiente información para defenderse de la acusación de Sciorra. En un formulario de divulgación, los fiscales enumeraron la fecha aproximada del presunto incidente como "la temporada de invierno que abarca 1993-1994", y dijeron que sucedió en la "noche" en "un lugar en la ciudad de Nueva York".

Burke también rechazó eso, diciendo que los fiscales han demostrado que hicieron esfuerzos diligentes para reducir la fecha de la presunta violación y que los abogados de Weinstein recibieron previamente la ubicación específica.

Sciorra, conocida por su trabajo en "The Sopranos", alega que Weinstein se forzó a entrar en su apartamento de Manhattan, la arrojó a la cama y la violó después de que protagonizara una película para su estudio de cine.

Sciorra no acudió a las autoridades porque temía represalias de Weinstein, dijeron los fiscales. Ella le contó la historia a The New Yorker en octubre de 2017, pero los fiscales dijeron que no habló con ellos hasta después del arresto de Weinstein en mayo de 2018.

Burke también falló contra Weinstein en varios otros frentes.

El juez rechazó la afirmación de Weinstein de que los correos electrónicos obtenidos con una orden de allanamiento de dos cuentas de estudio de cine y una cuenta privada son privilegiados y no pueden usarse como evidencia en el juicio.

Burke negó la demanda de Weinstein de acceder al archivo personal de un detective de la policía cuyo presunto entrenamiento de testigos llevó a los fiscales a retirar un cargo el año pasado.

Negó la solicitud de la defensa de revelar las identidades de las dos mujeres cuyas acusaciones llevaron a cargos contra Weinstein.

Y reiteró una decisión previa de que la psiquiatra Dra. Barbara Ziv puede tomar la posición de experta en enjuiciamiento en el campo de la agresión sexual y el síndrome de trauma por violación.

Los fiscales de los suburbios de Filadelfia llamaron a Ziv como su primer testigo en el juicio de Bill Cosby en abril de 2018. Ella le dijo al jurado que es común que las víctimas sean reacias a ir a la policía y que es normal que mantengan contacto con los perpetradores.

Ella dijo que el uso de drogas y alcohol puede conducir a recuerdos nublados y evitar que las víctimas den una explicación clara de lo que les sucedió.

En una victoria para Weinstein, Burke dijo que la defensa podría llamar a dos expertos propios en el tema de la memoria humana.