Harvey Weinstein renuncia a Sindicato de Directores

El polémico productor de Hollywood, Harvey Weinstein , renunció al Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), lo que coincidió con dos nuevas demandas en su contra por presuntos abusos sexuales.

Angelina Jolie y Cara Delevigne son dos de las muchas actríces que hicieron público sus casos de acoso sexual en contra de Harvey. Foto: Twitter

La renuncia de Weinstein a la DGA, presentada la víspera, se produce después de que el gremio entablara cargos disciplinarios en su contra en octubre pasado, después de que decenas de mujeres lo acusaron públicamente de conducta sexual inapropiada, incluido acoso y violación.

Weinstein era principalmente productor de películas y televisión, pero se convirtió en miembro de la DGA porque codirigió la comedia de 1986 "Playing for Keeps", con su hermano Bob.

Harvey Weinstein. Foto: Twitter

Como resultados de las decenas de denuncias en su contra, Weinstein fue expulsado de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) y del Sindicato de Productores de América (PGA).

Una de las nuevas demandas fue interpuesta por la actriz Kadian Noble en un tribunal federal de Nueva York.

En su querella, Noble afirmó que Weinstein incurrió en tráfico sexual cuando la invitó a su habitación de hotel en Cannes en 2014, con el pretexto de discutir un papel en un proyecto cinematográfico.

Mucha actrices famosas alzaron la voz en contra de Weinstein. Foto: Twitter

Durante la reunión, el productor empujó por la fuerza a la actriz hacia el baño, donde le "tocó los pechos" a pesar de sus protestas y se masturbó frente a ella, de acuerdo con la denuncia.

También el lunes se presentó una demanda civil separada en Londres por una demandante no identificada, que alega que Harvey Weinstein participó en una serie de agresiones sexuales, y acusa también a Weinstein Co. por negligencia y posible incumplimiento de contrato.

La denuncia no indica cuándo o dónde se llevaron a cabo los ataques, ni detalla la naturaleza de los mismos.

Ambas demandantes están buscando una compensación monetaria por los daños sufridos.

Un representante del productor rechazó las acusaciones en un comunicado en el que señaló que Weinstein niega las acusaciones de sexo no consensual y que nunca hubo actos de represalia contra ninguna mujer por negarse a sus supuestos intentos.

Con información de El Universal.

TE PUEDE INTERESAR

Una joven señala que el cantante intentó abusar sexualmente de ella.

Rubí Mendivil, exintegrante del reality show La Academia de Televisión Azteca, da a conocer que el cantante Pablo Montero la estuvo acosando sexualmente y quiso abusar de ella años atrás.

Que tal su sábado? Les recuerdo que mañana es la gala de @miraquienbaila vamos a darle con todo! #TeamPabloMontero #mqb #pablomontero #miraquienbaila #MQBPabloVota #mexico #miami #usa @maximoproductionsusa Una publicación compartida por Pablo Montero (@pablomoficial) el 21 de Oct de 2017 a la(s) 11:51 PDT

Montero se aprovecha de su posición, señala indignada.

El cantante del regional mexicano sería el nuevo famoso involucrado en una acusación de acoso sexual, pues de acuerdo a la versión de la ex académica Rubí Mendivil, el cantante intentó abusar de ella cuando recién abandonó el reality.

De acuerdo a un diario en México, fue la propia Rubí quien dio a conocer este hecho durante una entrevista en la que afirmó que Montero se aprovecha de su posición para abusar de las jóvenes que tienen el sueño de ser unas cantantes reconocidas.

#Peliroja by: @alcalove_ Una publicación compartida por Rubi Mendivil (@rubimusica) el 25 de Feb de 2017 a la(s) 4:59 PST

“Cuando yo salí de La Academia me vine a vivir acá a la Ciudad de México y comencé a trabajar en un restaurante, mismo donde Pablo me vio y me mandó a su chofer para invitarme a una cita de trabajo, era para hacer votos en su show y le di mi número, porque yo tenía la esperanza de trabajar. Entonces el chofer me invitó a una reunión de trabajo en un restaurante donde estuvo Pablo y al llegar no fue así”, explicó.

Posteriormente, Mendivil relató el incómodo momento que vivió junto al cantante y actor.

“Me pidió que me sentara al lado de su amigo (el chofer) y hablaba como con la boca cerrada, como si se estuviera escondiendo y de repente empezó a hablar de otras cosas y me empezó a tocar la pierna y con su pie empezaba a acariciarme, obvio me sentía incómoda, tenía 20 años y no sabía cómo actuar”.

La ex académica afirmó que a Pablo le gusta aprovecharse de las chicas de provincia. Y ante la situación que enfrentó con el intérprete de "Piquito de oro", ella le dijo que se tenía que ir a su casa, y él se ofreció a llevarla.

"Me subí a su camioneta y durante el trayecto seguían sin hablar de trabajo y me miraba raro, al llegar a mi casa me bajé de la camioneta y de repente se bajó y me quiso besar a la fuerza, cuando pasó eso, le di una bofetada y me dijo que así le gustaban”. ❤️ #pelirroja #peliroja #ginger #gingerhair #gingergirl #singer Una publicación compartida por Rubi Mendivil (@rubimusica) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 6:05 PDT

Finalmente, la cantante expresó lo molesta que se encuentra por el hecho, pues Montero se burló de sus sueños profesionales.