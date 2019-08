Harvey Weinstein se declara inocente de nueva acusación sexual

El magnate del cine Harvey Weinstein se declaró inocente de una nueva acusación el lunes que incluye dibujos animados revisados de asalto sexual depredador, un hecho que hizo que el juez retrasara el inicio de su juicio hasta principios del próximo año.

El cambio al caso tenía la intención de abrir la puerta para que una actriz testifique contra Weinstein en un juicio por violación y agresión sexual que estaba programado para comenzar en septiembre.

Weinstein se mantuvo en silencio durante una breve aparición en un tribunal de Manhattan, aparte de algunos intercambios con el juez James Burke, quien en un momento lo regañó por sacar su teléfono celular durante el proceso.

Después de que el juez estuvo de acuerdo con los abogados defensores en que el juicio debía posponerse para que pudieran tener tiempo de responder a las caricaturas revisadas, y les dijo que la nueva fecha del juicio del 6 de enero era firme. Para hacer el punto, miró al defensor y le preguntó: "Sr. Weinstein, ¿quieres ir a juicio?

Weinstein sigue en el ojo del huracán tras acusación/AP

"En realidad no", bromeó Weinstein.

Weinstein, de 67 años, que está en libertad bajo fianza de $ 1 millón, ha negado todas las acusaciones de sexo no consensuado.

Después de la audiencia, sus abogados dijeron que le pedirían al juez que desestimara la acusación, que calificaron como un intento "desesperado" de salvar el caso.

"Creo que el caso en sí es débil", dijo su abogada Donna Rotunno.

Harvey Weinstein acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad/AP



Weinstein se declaró previamente no culpable de dibujos animados acusándolo de violar a una mujer en 2013 y de realizar un acto sexual forzado con otra mujer en 2006.

El caso sigue siendo sobre esas dos mujeres, pero los fiscales dijeron que la nueva acusación era necesaria para permitir que una tercera mujer, Annabella Sciorra, testificara. Sciorra, mejor conocida por su trabajo en "The Sopranos", dice que Weinstein la violó dentro del apartamento de Manhattan después de protagonizar una película para su estudio de cine en 1993.

Los fiscales no pueden acusar a Weinstein del presunto ataque a Sciorra porque tuvo lugar hace mucho tiempo para ser procesado por la ley estatal, pero quieren usar su testimonio para demostrar que Weinstein tenía un patrón de agredir a las mujeres. Eso es necesario para probar el cargo de agresión sexual depredadora.

Harvey esposado junto a la policía/AP

La abogada de Sciorra, Gloria Allred, dijo que su cliente estaba dispuesta a contar su historia para llevar a Weinstein ante la justicia. Ella criticó al equipo de defensa por decir que tratarían de prohibir el testimonio.

"¿Por qué tienen tanto miedo de que testigos adicionales testifiquen?", Dijo.

Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual, pero Sciorra hizo público su historia en una historia en The New Yorker en octubre de 2017.

El poderoso cineasta acompañado por sus abogados/AP

Los documentos judiciales revelados el lunes indican que, además de Sciorra, los fiscales planean llamar a otras tres mujeres como testigos para intentar demostrar un patrón de "malos actos anteriores" por parte de Weinstein.

Los documentos no identifican a las mujeres, pero mencionan la hora y el lugar (19 de febrero de 2013 en un hotel de Beverly Hills) que parecen corresponder a noticias sobre una actriz y modelo italiana no identificada que asumió en una entrevista de 2017 que Weinstein violó ella en su habitación de hotel.

Por separado, los abogados defensores han pedido una corte de apelaciones para sacar el juicio de la ciudad de Nueva York debido a una "atmósfera de circo" impulsada por informes de noticias y publicaciones en las redes sociales. No está claro cuándo la corte aceptará la solicitud.

Más noticias