"Has tenido problemas con ARMY", el merecido regaño de RM de BTS a James Corden

Luego de su gran noche en los American Music Awards y en vísperas de los cuatro conciertos presenciales del "BTS Permission to Dance on stage - LA" que darán en el SoFi Stadium (recinto deportivo situado en la ciudad de Inglewood, en el condado de Los Ángeles, California), la agrupación surcoreana BTS regresó al programa de la televisión estadounidense "The Late Late Show with James Corden", donde el presentador recibió un merecido regaño de parte de RM, líder de la banda.

Hace unos meses el conductor de televisión James Corden se refirió a ARMY, el fandom de Bangtan Sonyeondan, como "niñas de quince años", comentario que provocó molestia e indignación entre sus fans.

Al principio de la entrevista James Corden expresó que habían pasado dos años desde su última reunión en el set del show; tras preguntarle a los Idols como estaban, Kim Namjoon respondió que todos estaban muy bien, contentos de poder regresar, para posteriormente darle un regaño.

Pero James, ¿cómo estás tú? Has tenido problemas con ARMY. ¿Estás bien? ¿Estás bien James?

Avergonzado ante las palabras de Nam, Jame Corden agachó su cabeza mientras era palmeado por Jimin (envidia de la buena). El presentador del late show aseguró que su intensión nunca fue ofender al fandom, "¿acaso todo el mundo sabe que pasó?".

En septiembre pasado BTS dio un gran discurso durante el Momento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Moment), en la 76ª sesión de la Asamblea General de la ONU, su primer acto oficial como enviados especiales de Corea del Sur para la diplomacia pública.

James Corden externó que hicieron un par de bromas al respecto, al mencionar que era algo inusual que los Idols estuvieran en la ONU y que el ARMY, eran solo niñas de 15 años. "No pensamos que caerían mal a nadie (las bromas)".

"Dijimos que sus fans eran niñas de 15 años, lo cual por supuesto no es cierto, porque yo tengo 43 años y me considero a mí mismo el más grande fan de BTS". Asimismo James mencionó que nunca había estado de ese lado del fandom: "nunca quisimos hacer eso porque, espero que lo sepan, los amamos absolutamente a ustedes y ARMY, espero que sepan que nunca quisimos causar ningún daño".

Tras el regaño de RM y dar su explicación, le preguntó a Jimin si aún seguía siendo el "Papa mochi"; el cantante le hizo saber que lo perdonaba.

Tal parece que Jame Corden ya escarmentó y comprendió que con ARMY, el fandom más poderoso del mundo, nadie se mete y cuando esto sucede, BTS está para defenderlxs y viceversa.

Durante la entrevista hablaron sobre su triunfo en los American Music Awards, su segunda nominación al Grammy; llevaron a cabo un performance de "Permission to dance" y más.