"Hasta el 'copete' de drogada", así dice Gustavo Adolfo Infante que vio a Bárbara de Regil un día

México. "Hasta el 'copete' de drogada", así dice el periodista Gustavo Adolfo Infante que vio un día a Bárbara de Regil al llegar a un compromiso de trabajo que coordinaba él, lo revela en el programa De Primera Mano.

Infante evoca el día en que citó a Bárbara de Regil para una sesión de fotos, cuando él trabajaba en un periódico de Ciudad de México, y ella llegó en muy malas condiciones.

Llegó hasta el 'copete' de drogada y demás, la sesión de fotos se canceló y yo me enojé mucho con ella, y desde entonces no nos hablamos, mejor así", refiere Infante.

Y lo anterior Infante lo cita porque en el mismo programa se refirieron a que De Regil se encuentra "en boca de todos", debido al cabezazo que días atrás le dio a su mamá y pudo verse en redes sociales a través de un video.

Foto de Instagram

Pero Infante no quiso dar su opinión al respecto y se limitó a contar que Bárbara y él no se hablan, debido al problema que ella le ocasionó en el compromiso de trabajo que no pudo concretarse debido a que ella llegó supuestamente drogada.

Sobre el tema, seguramente a Bárbara de Regil le preguntarán para conocer su parte, y con ello causará polémica, dada la declaración que hizo Gustavo.

Respecto al cabezazo que Bárbara dio a su señora madre y fue captado en el video, la actriz ha dicho que fue broma y que así se llevan ellas, jugando, pero muchas personas se lo tomaron a mal en las redes sociales.

Por otro lado, la famosa ha confesado al programa Sale el Sol que cuando tenía 16 años de edad pensó en suicidarse y vivió en esa etapa momentos difíciles, debido a que se enteró que estaba embarazada y además era muy inmadura.

Yo estuve mal, porque viví cosas muy feas. Me embaracé a los 16 y me dejaron, y me tatué, y dejé la escuela, y me quise quitar la vida", dijo Bárbara.

Por fortuna pudo salir adelante de esos momentos duros en su vida, se convirtió en mamá, sacó adelanta a su hija y pudo convertirse en la mujer feliz y realizada profesionalmente que es actualmente.

Foto de Instagram

