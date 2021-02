Hasta el momento, 'WandaVision' es la serie de TV más solicitada del mundo

Estados Unidos.- La serie WandaVision es la más popular del mundo en este momento. Según un estudio de Parrot Analytics, que es una medida de atención de la audiencia que captura datos basados en las redes sociales, la primera serie de Marvel Studios en Disney + es el programa de televisión más solicitado en el mundo.

Este título se hizo oficial con el quinto episodio de WandaVision, luego de un comienzo en el que dos personajes de los Vengadores se entregaron misteriosamente en un formato de comedia.

Los primeros tres episodios tenían el programa clasificado entre el 7 ° y el 35 ° en todo el mundo antes de que los Episodios 4 y 5 generaran suficiente entusiasmo para impulsar a WandaVision al puesto número uno.

"Cuando vemos una serie de lanzamientos compulsivos como lo hacemos en Netflix, vemos que la demanda se dispara al principio durante una semana", explicó Wade Payson-Denney, analista de conocimientos de Parrot Analytics (a través de Forbes).

Payson-Denney continuó señalando que programas como The Crown, The Queen's Gambit y Cobra Kai son ejemplos de programas que tienen tremendos picos de popularidad en su debut, pero que desaparecen rápidamente después de los lanzamientos de modelos compulsivos.

'WandaVision' se estrenó el 15 de enero de 2021 en Disney+. AFP

Realmente aparecen al principio, pero desaparecen rápidamente. Es un éxito rápido para estos streamers. Mientras que con el lanzamiento semanal, vemos que la popularidad aumenta gradualmente con el tiempo, especialmente para programas como The Mandalorian y WandaVision.

WandaVision es el primero de una lista repleta de programas de Marvel Studios que llegan a la nueva plataforma de transmisión de Disney y es poco probable que sea el último en ganar este concurso de popularidad.

The Falcon and The Winter Soldier, que debutará en marzo, ya espera una audiencia del 200% que la de The Mandalorian. Con tres episodios restantes, es probable que WandaVision también experimente aumentos en sus números de audiencia.