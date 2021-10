¡Hasta las lágrimas! Así reaccionó Silvia Pinal al recibir un reconocimiento en CDMX

México. Silvia Pinal, quien el pasado 12 de septiembre cumplió 90 años de edad, recibió un homenaje en CDMX por parte de una organización del medio periodístico y le reconocieron su trayectoria artística y legado.

En varios portales de noticias se comparte del reciente homenaje a la gran Diva de México, Silvia Pinal, quien tiene toda una vida dedicada a los escenarios como actriz, además ha destacado como productora de televisión y teatro también.

La señora Pinal se mostró conmovida hasta las lágrimas y estuvo acompañada por amigos y colegas como Eric del Castillo, Sergio Corona, Jacqueline Andere,Alejandra Ávalos y su hija Sylvia Pasquel.

Eric del Castillo reveló cómo sintió atracción por Pinal cuando ambos trabajaron con Luis Buñuel, en 1962.

“Estaba buenísima. Era yo soltero, yo la veía. Hicimos dos, tres trabajos y decía qué buena está, carambas. Pero, pues siempre fui respetuoso”,

Doña Silvia Pinal, quien es originaria de Guaymas, Sonora, México, agradeció el cariño del público, entre aplausos fue condecorada con la medalla que lleva su nombre y leyó un breve mensaje escrito en la placa que acompaña la presea.

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal. Foto: Twitter@pozainforma

“No encuentro palabras para agradecerles su cariño, las molestias, los empujones. Ustedes siempre han sido muy cariñosos conmigo. Me siento tan feliz, me siento tan cerca de Dios, creo que este momento no lo olvidaré nunca”, confesó a la prensa emocionada.

Sergio Corona, otro amigo entrañable de Pinal, también se dijo feliz por acompañar a la matriarca de la dinastía Pinal en un día especial para la familia y los amigos de ella.

“El motivo, el placer, el gusto, el tesoro, todo eso es lo que representa mi gran amiga y gran artista que hay”, dijo el actor.

Jacqueline Andere igualmente dirigió unas palabras emocionada para Silvia Pinal: “Es un homenaje de los más merecidos porque Silvia no se merece un homenaje, se merece miles de homenajes”.

Silvia Pinal es una primera actriz y muchos la llaman "La última Diva del Cine Mexicano", se encuentra bien de salud a sus 90 años pese a que hatenido algunos inconvenientes pero ha podido superarlos y salir adelante.