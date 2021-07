Hasta nunca. Lewis Howes ex de Yanet García pone los ojos en Martha Higareda

Quien al parecer ya está estrenando romance en estos momentos y le duró muy poco la soltería es Lewis Howes de 38 quien fue pareja de Yanet García de 30.

Al parecer la nueva conquista de Lewis Howes es Martha Higareda de 37, pues en un evento se les vio muy cariñosos a las dos celebridades.

Aunque aún no se ha confirmado si hay un romance entre las dos estrellas, lo que sí es un hecho es como Lewis Howes tiene bien abrazada a la actriz mexicana que en estos momentos también está soltera.

Para quienes no lo saben del todo Lewis Howes y Yanet García decidieron poner fin a su relación cuando la ex chica del clima decidió lanzar su propia cuenta de Only Fans, lo que causó problemas entre los dos pues el ex jugador de futbol americano se llenó de celos.

Otra de las cosas por las que la pareja le puso fin a su relación es que Yanet García quería seguir haciendo contenido deportivo con ropa coqueta, pero al parecer Lewis Howes no lo toleraba.

Por si fuera poco la cosa se complicó aún más cuando Yanet García supo que la cuenta de Only Fans le estaba dando bastante dinero en especial cuando daba algunas muestras en su Instagram.

También se dijo que Yanet García ya tenía otro prospecto amoroso en puerta razón por la cual no luchó en su relación con Lewis Howes.