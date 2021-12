¡Hasta siempre! Muere Memo Lugo, integrante de Los Lobos del Norte

Brenda Camacho Editora

Soy egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Autónoma de Occidente, y mi pasión por el idioma español me llevó a realizar un diplomado en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el 2011 me uní a las filas del grupo Debate, y desde entonces he formado parte de importantes proyectos. Tengo experiencia en los diarios populares impresos, como el periódico La Sirena y La i, de Sinaloa, México. Además de que he realizado decenas de reportajes para diversas revistas. También he incursionado en el área digital como editora del portal Chispa.tv. Actualmente, me encargo de coordinar y supervisar que el contenido que se publique en softnews sea oportuno, entretenido y que el lector se quede con un buen sabor de boca. Siempre trato de contagiar a mi equipo de trabajo con mi entusiasmo y energía, para que esa buena vibra sea transmitida a través de contenidos que llegan todos los días a los lectores.