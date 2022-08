"Hay Jota G para rato", el cantante venezolano se reinventa y vuelve con el sencillo "Bailecito"

A la par con la promoción de este single, el joven cantante, quien fue alumno de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela , trabaja en próximos lanzamientos. "Nunca he dejado de hacer música, gracias a eso creo que he perfeccionado mi sonido, aspiro seguir mejorando y eso toma tiempo, por lo que puedo decir es que hay Jota G para rato".

"Bailecito" refleja la esencia artística de Jota G , con la que espera conquistar muchos corazones. "Me dejo llevar por lo que soy y lo que llevo por dentro. A eso es lo que apuesto, lo que soy al hacer música, con ritmos, acordes, melodías y letras que me gusten a mí".

Este tema musical, escrito por él y producido por Jhey Music, es la punta de lanza que marca el regreso de Jota G por todo alto. "El objetivo de mi música siempre será mostrar un sentimiento sincero, y si a alguien le llega eso, me doy por satisfecho".

En esta reinvención, lanza su nueva canción "Bailecito" , una canción que habla de un amor sincero y joven, tocando temas cotidianos de hoy en día , como lo es Tiktok, "es fresca, con melodía pegajosa y un ritmo urbano que me caracteriza totalmente".

Francisco Inzunza

