"Hay Silvia Pinal para rato", Sylvia Pasquel da buenas noticias de su madre, la gran diva de México

Por otra parte, Alejandra Guzmán aclaró en una entrevista para el programa "Venga la alegría", que la llamada "última diva del cine mexicano" no fue hospitalizada a consecuencia del Covid-19 .

Nos hace mucha falta nuestra diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso. ¡Hay Silvia Pinal para rato, de eso no tengan duda.

Este año la querida actriz mexicana Silvia Pinal de 90 años de edad, pasó estas fiestas navideñas en un hospital en la Ciudad de México . Recordemos que el pasado miércoles fue internada por unos problemas de salud y estando en el nosocomio, fue sometida unos exámenes y dio positivo a Covid-19 ; cabe resaltar que gracias al tener su esquema de vacunación completo, no ha presentado síntomas fuertes.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

