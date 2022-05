¿Hay amor? Lupita D’Alessio y Adal Ramones se besan durante entrevista para Tv Azteca

México. Tremendo beso en la boca se dieron Lupita D'Alessio y Adal Ramones y con él causan polémica en las redes sociales, esto ocurrió en el homenaje que ella recibió en Televisión Azteca.

La cantante Lupita D’Alessio y el conductor Adal Ramones unieron se besaron en la boca inesperadamente, se comparte en varios portales de noticias. Fue tan buena la química entre Lupita y Adal en la entrevista que se abrazaron y se besaron al final de la misma.

Un gran cariño y admiración le tiene Adal a Lupita D'Alessio, lo destaca él en sus redes sociales para evitar especulaciones y que la gente no piense que existe entre ambos un romance.

En la entrevista que "La leona dormida" ofreció a Ramones le compartió aspectos de su vida personal y profesional, entre ellos que ahora no busca pareja, es feliz sola y su única compañía es Dios, su familia, hijos, amigos e indudablemente su público.

“Es un tema medio delicado para mí. No tengo nombres, yo nada más veo las relaciones y digo NO. Soy celosa de mi cama, soy celosa de mis espacios”, explicó la cantante de Mentiras y Se vende esta casa.

“No estoy cerrada al amor pero, ¿cómo puedo buscar el amor? El amor no se busca, el amor llegó a mi vida y está en mi corazón, el verdadero amor y es Dios”, comentó también la intérprete de Tijuana, quien comenzó su carrera desde muy jovencita.

Lupita D´Alessio es una de las cantantes mexicanas más reconocidas en los últimos años, ha tenido éxitos con sus discos, ha recibido homenajes a lo largo de su carrera y ya tiene su bioserie Hoy voy a cambiar, la cual produjo para Televisa Rubén Galindo y protagonizó Mariana Torres.

También te recomendamos leer:

En su homenaje además Lupita cantó varios de sus éxitos como Qué ganas de no verte nunca más y Mudanzas y recientemente estrenó un nuevo álbum titulado Aquí estoy yo, el cuál grabó en la Arena Ciudad de México e incluye los éxitos que por mucho tiempo no pudo grabar gracias a que no contaba con los derechos de autor.