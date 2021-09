"Hay cosas que no podía permitir", Adamari López cuenta el por qué se separó de Toni Costa

"Él sabe la razón", expresó la conductora de televisión puertorriqueña Adamari López, con respecto al motivo de su separación del bailarín español Toni Costa. En una entrevista para la revista People en Español, la también actriz de telenovelas abrió su corazón y contó de una vez por todas, las razones que los llevaron a tomar estar decisión.

Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija, él y yo sabemos qué pasó, él sabe la razón, no tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo.

Adamari López, una de las conductoras estelares de la cadena hispana Telemundo, manifestó que el padre de su hija Alaïa y ella, estaban pasando por una situación "que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir"...¿a caso se refiere a una infidelidad, como tanto se ha rumorado?

"Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir, lo que estaba sucediendo no era lo correcto", reiteró Ada.

Toni Costa no pierde las esperanzas de una reconciliación y volver a ser la familia que eran. Al respecto Adamari López, ex esposa del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, dijo a People en Español: "lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente, él es su papá y ahí siempre va a estar".

La conductora de televisión no sabe que pasará con su relación con Toni: "no sé si es algo definitivo o no, no lo sé todavía, el tiempo dirá, pero sí sé que fue una buena decisión y que necesitaba ese tiempo, que necesitamos este tiempo para revaluar y seguir pensando en qué será lo correcto".

Leer más: Majo Aguilar, nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, deleita a fans al mostrarse en traje de baño