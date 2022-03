"Hay cosas que uno no debe hablar": Yuri ante Sasha Sökol sobre su presunto abuso de Luis de Llano

México. La cantante veracruzana Yuri comparte su opinión acerca del presunto abuso de Luis de Llano hacia Sasha Sökol años atrás, cuando ella tenía 14 años de edad.

En entrevista con medios de comunicación en CDMX, Yuri opina que prefiere manterse al margen de tal situación. "Hay cosas que uno no debe hablar", señala la intérprete de éxitos como El apagón.

En varios portales de noticias se reporta que Yuri prefirió no hablar sobre el tema por ser delicado y más porque no le compite a ella.

“No, no voy a hablar de eso chicos, no me pregunten, ¿por qué tengo que opinar yo. Hay cosas que uno puede y no debe hablar, calladitas nos vemos más bonitas", expresó Yuri ante los medios.

Lo que sí hizo Yuri fue pedirle a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de abuso que no se callen y hablen, protesten por las injusticias que se viven diariamente en todas partes.

“Como mujer yo pienso que no nos podemos callar, que sí tenemos que caminar en esa marcha ahí, para que nos oigan a las mujeres, para que hagan justicia a todas esas mujeres que han desaparecido", menciona Yuri.

Además, la famosa cantante de otros éxitos musicales como ¿Quién eres tú? y Aire recalca que eslla tiene una hija y no quisiera que jamás le pasara nada, por eso es importante nunca quedarse callados en una situación de violencia o injusticia.

Respecto a Sasha, originaria de CDMX, recuérdese que Yordi Rosado entrevistó al productor Luis de Llano Macedo y dijo que hace más de tres décadas él y Sasha fueron pareja, pero que ella "lo mandó al diablo", pese a que la amaba.

Sasha Sökol por medio de sus redes sociales expresó su molestia y dijo que las cosas no fueron como De Llano las planteó y que fue presuntamente abusada por él, cuando tenía 14 años de edad y él 39.

Por ejemplo, De Llano dijo que su relación con la famosa cantante duró cuatro meses y ella lo negó citando que duraron cuatro años: "abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos", expresó Sasha en sus redes.

Sasha Sökol también expuso que su mamá la sacó del grupo Timbiriche y la mandó al extranjero para separarla de De Llano, le costó trabajo "dejarlo" porque era un hombre poderoso en la industria del espectáculo, también su productor y representante y temió por su carrera artística.

"¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad. Escribo esto llorando ppor lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo", anota también Sasha en Instagram al hablar de lo sucedido con Luis de Llano Macedo.