¿Hay enemistad entre Ana Victoria y Gimena Boccadoro, hijas del fallecido cantautor Diego Verdaguer?

Por su parte Gimena, le agradeció por tan lindo gesto. "Gracias hermana, sigamos creando y trabajando para que el amor y la creatividad crezcan tal cual es papi, puro amor viendo lo más hermoso en todas partes. Love you".

Al morir el cantautor argentino Diego Verdaguer por problemas de salud derivados del Covid-19, una de las incógnitas era si se vacunó contra este virus, al ser rememorada la postura antivacuna de su esposa Amanda Miguel. Las hijas del intérprete de "La ladrona", María Gimena Boccadoro y Ana Victoria , se contradijeron con sus declaraciones, por lo que los rumores de una mala relación entre las medias hermanas , no se hicieron esperar.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.