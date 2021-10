¿Hay enemistad entre Livia Brito y Marlene Favela? La protagonista de "La Desalmada" responde

"Gracias a todo el equipo que hizo esto posible, sin todos ustedes no hubiera sido posible, gracias directores de escena, directores de cámaras, actores, producción, técnicos, camarógrafos, diseñadores, utilería, maquillistas, peinadores, mantenimiento, intendencia. Gracias José Alberto Castro por darme la oportunidad de darle vida a Fernanda Linares".

Según Alex Kaffie, Livia Brito movió sus influencias con el productor "El Güero" Castro "para conseguir que la 'ponepolvos' dejara de arreglar a Marlene, para arreglarla únicamente a ella". Esto habría provocado una enemistad entre las actrices, "tal acto tan ruin ha hecho que Favela odie a la cubana, no es para menos".

"Me entero que Marlene Favela alucina a su compañera Livia Brito Pestana, por haberle bajado a la maquilladora". Supuestamente la actriz mexicana se molestó con la cubana, por "bajarle" a su maquillista.

Asimismo externó que algunas personas "quieren a fuerza generar una polémica donde no la hay". Livia Brito resaltó que Marlene Favela , quien protagonizó la telenovela "Gata Salvaje" en el 2002, se lleva excelentemente con todos y pidió a sus seguidores, no creer en esos rumores.

Marlene Favela se cae súper bien, nos llevamos súper bien, no sé por qué se inventó el chisme, por qué obviamente es chisme.

Las bellas actrices Livia Brito y Marlene Favela forman parte del elenco de la telenovela de Televisa " La Desalmada ", producida por José Alberto "El Güero" Castro, ex esposo de la ex Primera Dama de México, Angélica Rivera. Desde hace unos meses surgieron los rumores que entre ambas había una enemistad.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

