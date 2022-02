"Hay investigaciones criminales en su contra", sostiene Anabel Hernández sobre la actriz Ninel Conde

En su opinión, a los involucrados en su libro "Emma y las otras señoras del narco", les incomoda que se conozca esta información y las diversas repercusiones que esto puede tener. "No deberían estar molestas conmigo, creo que sería una buena idea que cada uno haga reflexión sobre las decisiones que ha tomado en su vida y que haga cuentas con su pasado, su presente y su futuro".

La periodista autora de otros libros como "Los señores del narco" o "A massacre in México" , pidió a Ninel Conde y a las otras personas mencionadas en su libro (Andrés García, Sergio Mayer, Charly López y más), reflexionar por las acciones de su pasado , "esto ya va mucho más allá del libro".

"No soy yo, ni siquiera es Anabel Hernández la que habla de presuntas triangulaciones, de lavado de dinero, no soy yo, es una investigación de la PGR que está señalada incluso en el libro, yo tengo los documentos de la PGR".

Dejó muy en claro que todo lo escribió sobre el llamado "Bombón asesino" , ex pareja sentimental del cantante José Manuel Figueroa (primogénito del fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian, a quien Anabel también menciona en su libro), no son palabras inventadas por ella.

Francisco Inzunza

