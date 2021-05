"Hay mucha ficción": Michelle Salas opina de serie de Luis Miguel y cómo la interpretan

Pese a ser una famosa modelo que ha trabajado con prestigiosas marcas, Michelle Salas ha acaparado la atención en los últimos meses debido a ‘Luis Miguel, La Serie’, que narra la vida de su papá.

Aún con su complicada relación con Luis Miguel, Michelle Salas señaló que sí ha llegado a ver la serie y la interpretación que hacen ella, afirmando que ve en esta mucha ficción, y que no representa al cien por ciento cómo pasaron las cosas entre él y su padre.

La modelo indicó a la revista Hola que en algún punto llegará a contar su versión de los hechos mostrados en la serie, pero que aún no se siente preparada para ello.

“He visto algunos capítulos y, claro, cuando una ve su vida interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarían muchas cosas. Pero creo que todavía no es el momento”, dijo.

Michelle Salas también opinó acerca de la interpretación que Macarena Achaga hace de ella para la serie de Netflix, reconociendo que aunque no es responsabilidad de ella, pues está siguiendo un guión, su interpretación no es totalmente fiel a lo que en realidad pasó.

“Entiendo que ella es una actriz a la cual le dieron un guión, hizo su trabajo de investigación y, desde su punto de vista, hace su mejor versión. Eso no significa que las cosas sean necesariamente así, también hay mucha ficción. Muy poca gente conoce mi vida como realmente es y cómo sucedieron o no las cosas, ya que, repito, siempre he sido muy cuidadosa y protectora de mi privacidad y la de mi familia”, agregó.