“Hay qué creer en uno mismo para lograr las metas”: Kris Floyd

Un joven prometedor de la música urbana cuyo objetivo principal es conquistar el mundo con sus melodías, Kris Floyd ha encontrado inspiración y apoyo de su padre, pues proviene de una familia de músicos, inspirándose a aprender a tocar instrumentos, como la guitarra e instrumentos de percusión desde pequeño.

En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, el artista platica sobre Siempre Tarde, un tema lleno de sonidos modernos y refrescantes, musicalmente producido por Tainy y Jota Rosa. Además, el lanzamiento de nuevas sorpresas para el público.

El joven promesa es un artista moderno, y en este nuevo sencillo presenta una propuesta más fresca e inimitable, sumando la versatilidad que lo caracteriza.

Platícanos sobre las nuevas canciones que estás promocionando

Sí, el tema 7/24 ya se encuentra en las plataformas digitales y trata sobre lo que a uno le apasiona, que se va a dedicar mucho tiempo a eso, y llega un poco en donde tu familia o pareja se ve descuidado por estar metiéndole a eso, la decisión que uno toma y de hacer lo que nos gusta; además, también lanzo Siempre tarde. Es una canción que trata de una situación vivida, nace de una experiencia muy triste por la que me tocó pasar, donde perdí a la persona con la que quería estar por estar de fiesta y pendiente de otras cosas, menos de ella.

¿Cómo iniciaste este viaje por la música?

De pequeño sabía que me gustaba. Me empecé a grabar yo mismo. Aprendí que me gustaba escribir. Empecé a entender ese proceso de cómo hacer una canción. A los 11 años ya estaba escribiendo, pero a los 20 inicié a soltar mis canciones y pues, gracias a Dios, estoy aquí.

¿Cuál sería el mensaje de Kris Floyd para las nuevas generaciones?

Hay que creer en uno mismo porque al principio ni la gente cercana lo ve , hasta que uno cree lo que hace; y mantenerte fiel a tu visión, el que persevera, triunfa. Y no ponerte negativo.

