"Hay que llevar al niño al doctor", dijo la mamá de Pedro Sola cuando les confesó ser gay (VIDEO)

Pedro Sola, uno de los conductores del programa "Ventaneando" de TV Azteca, estuvo recientemente en el programa "Confesiones" con su amiga Aurora Valle, el cual se transmite por el canal TlNovelas de Televisa. "El Tío Pedrito" habló sobre trayectoria en la televisión, los errores que le han costado muy caro (como el de la mayonesa), sobre sus preferencias sexuales y más.

El conductor de televisión originario del estado de Veracruz, México, compartió con Aurora Valle (quien hace varios años formó parte de "Ventaneando"), el momento cuando confesó a su familia ser gay.

Cuando tenía 14 años de edad su mamá le dijo "que a mí se me hacía 'agua la canoa' y yo le dije que sí", mencionó Pedro Sola. "Mi papá que era un caballero, él leía un periódico en la mesa (en ese momento), me vio y siguió leyendo el periódico". Luego de revelarles su gusto por los hombres, su mamá al principio no lo tomó muy bien.

Mi mamá de pronto se incomodó y dijo: 'hay que llevar al niño al doctor' y mi abuela le dijo: 'él no está enfermo, así que no te preocupes por nada'.

El presentador del show vespertino "Ventaneando" recalcó que siempre tuvo el apoyo de su familia.

Durante la charla la conductora de televisión Aurora Valle, recordó cuando un periodista le preguntó a Pedro Sola cuándo saldría del clóset, "yo le contesté: 'yo nunca he estado en el clóset'". Manifestó haberse enterado de sus preferencias sexuales durante su adolescencia.

"Desde niño los primeros recuerdos que tengo son así, a mí cuando de repente me dicen: 'los homosexuales son unos viciosos que se convierten en homosexuales', no, no nos convertimos, yo sí siento que la homosexualidad es genética y que naces con ella".

Actualmente Pedro Sola tiene una relación amorosa con un hombre 30 años menor que él. "Yo nunca me había percatado que a los hombres jóvenes les gustaran los hombres viejos y ahora me doy cuenta qué hay una gran cantidad". Cuando lo conoció "El Tío Pedrito" tenía 54 años de edad y su novio quien vivía en Tabasco, 24.

"Vive conmigo y somos muy felices, tenemos una buena relación y una gran afinidad en muchas cosas, vivimos muy a gusto, yo estoy muy enamorado, te puedo decir si hay alguien importante en mi vida es él".