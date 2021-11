¿Hay rivalidad entre Danna Paola y Ángela Aguilar? La actriz de la serie "Élite" acaba con el rumor

Cabe mencionar que no es la primera vez que la prensa de espectáculos, pone a Danna Paola de rival con otra celebridad . Anteriormente, se hablaba de una rivalidad con Belinda (novia y prometida del cantautor Christian Nodal), y con Tini Stoessel (ex novia del cantante Sebastián Yatra). Ambos casos también los ha desmentido.

Manifestó que en el performance que presentó en la reciente entrega de los Premios Latin Grammy , hizo una invitación a todas sus compañeras de la industria del entretenimiento, a quienes respeta y admira, "de que sigamos juntas, de que nos demos la mano, de que no nos dejemos ni nos callemos nunca".

"¿Cuál rivalidad, amigos?", expresó la también actriz mexicana al ser cuestionada sobre esto. Danna Paola dejó muy en claro no tener problema alguna con la hija de Pepe Aguilar .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

