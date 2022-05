¡Hay tiro en "La casa de los famosos"! Niurka no se anda con juegos, amenaza con golpear a Laura Bozzo

La vedette cubana Niurka Marcos y la conductora de televisión peruana Laura Bozzo, participan en el reality show "La casa de los famosos" de Telemundo. Por varios días mantuvieron la "bandera de la paz" entre ellas, mostrando compañerismo y teniendo conversaciones que hasta parecía que eran las mejores amigas. Sin embargo, esa etapa "color de rosa" se ha terminado en el programa antes mencionado y ahora, este par de polémicas mujeres se han declarado la guerra.

Luego de que se llevara a cabo la segunda expulsión de uno de los participantes de "La casa de los famosos" (la expulsada fue Brenda Zambrano, ex integrante de "Acapulco Shore"), Laura Bozzo y Niurka tuvieron una confrontación.

Posteriormente, cada una se fue con su "bando", calmando un poco la fuerte tensión dentro de "La casa de los famosos". Como coloquialmente se dice, Niurka es una mujer "pocas pulgas" y amenazó con golpear a Laura Bozzo si sigue provocándola.

"En ese momento le digo: 'ya déjame en paz, ya suéltame güey', empezó a decir groserías y la mande para... yo ni había hablado. Es más, ya ni me estaba riendo, ya es 'too much' y a mí me agarra en curva y le sueno un 'galletón' que le tiro toda la jeta".

Por su parte, Laura Bozzo le dijo a su bando que ella era mil veces más peligrosa que la vedette. Recordó que anteriormente, ambas han competido en televisoras diferentes por el rating, "yo estaba en un canal y ella en otro canal, la tuvieron que sacar al mes, la destruí y en México no es muy querida por su vulgaridad y forma de ser, no a todo mundo le gusta".

Asimismo, la "Señorita Laura" dejó muy en claro que jamás la ex esposa del productor de televisión Juan Osorio, podría ganarle.

"O sea que ella a mí no me va a ganar jamás y yo quiero que estemos ahí las dos nominadas, para que no esté jugando sus muñequitos, no soy idiota, yo me di cuenta de todo, eso si te lo digo porque esta semana yo me la juego toda por Brenda Zambrano. Van a conocer quién carajo es Laura Bozzo, porque esto se va a poner color hormiga".