"Hay truco encerrado", Mhoni Vidente predice al ganador de La Academia 2022...¿será Rubí Ibarra?

Este fin de semana se llevará a cabo la gran final de La Academia 2022, exitoso reality show producido por TV Azteca, teniendo como finalistas a Mar, Cesia, Nelson, Andrés y Rubí. ¿Qué pasará en la última batalla musical de la decimotercera generación? ¿Quién ganará? ¿Lolita Cortés generará controversia en los últimos dos conciertos?

La pitonisa cubana Mhoni Vidente predijo quién ganará La Academia 2022. En el programa "Pregúntale a Mhoni" de El Heraldo TV, manifestó que el primer lugar está entre Nelson, originario de Guatemala, o Cesia, la participante de Honduras.

Mucho se ha dicho que Rubí Ibarra, "la quinceañera más famosa de México", podría ser la ganadora de esta generación, pero no porque sea la mejor cantante, sino que la televisora la usaría para generar más controversia.

"Se me hace que hay truco encerrado, porque se me hace que La Academia al momento que pasa a la final Rubí, que yo veo que gana Nelson o esta niña Cesia, pero al momento que pasa Rubí… Rubí no tenía que pasar (a la final), pero quieren seguir haciendo la polémica en cuestiones de que no canta, no actúa y no nada", manifestó Mhoni Vidente.

Así como muchos televidentes, Mhoni Vidente no estuvo de acuerdo que Rubí Ibarra fuera una de las cinco finalistas de La Academia.

Recordemos que el cantar es un talento, nada más abres la boca y cantas, nada más lo perfeccionas, tomas escuela, pero yo creo que Rubí, aunque tome escuela, nada, no tiene tablas.

Mhoni Vidente reiteró que el triunfo será para Nelson o Cesia, inclinándose más por Nelson, uno de los favoritos del público. "Los dos se me hacen talentosísimos, deberían hacer una gira, La Academia se reinventó, Lolita siempre dando polémica, esperemos que gane el mejor, el que tenga más talento y que Rubí que haga otra cosa".

Así como Mhoni Vidente, la cantante y actriz de teatro musical Lolita Cortés, quien forma parte del panel de críticos de La Academia, también opinó que Rubí no debió pasar a la final.

En una entrevista para Estrella TV comentó: "no, claro que no, por supuesto que no debía haber llegado a la final. Si tú haces un conteo de cuántos conciertos buenos ha tenido, te puedo decir tres de toda esta temporada. No puede ser que el director no diga: 'señores, tenemos que hacer algo', o sea, que se le ponga al brinco a la producción".