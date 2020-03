Hayley Williams, de Paramore, anuncia su primera gira en solitario

Hayley Willias, vocalista del grupo de pop-rock estadounidense Paramore, anunció que por primera vez saldrá de gira en solitario por Europa y América, esto después de haber hecho su debut como solista a principios de este año 2020 con el sencillo 'Simmer'.

De acuerdo con el medio Kerrang!, especializado en el tema, la intérprete reveló que emprenderá su primera gira en solitario y hacerlo sin su banda es algo aterrador, incluso cuando pensó que esto jamás llegaría.

Wow. Me voy de gira. Yo misma. No es Paramore y, sinceramente, es un poco aterrador. Pero si sé algo, es que no hay lugar más seguro (además de en casa con mi perro) que estar en una habitación, en un escenario, frente a las personas por las que crecí cantando con mis pulmones", comentó en entrevista la cantante.