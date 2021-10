"He llorado sinceramente", Lalo Mora da la cara tras tocar el seno de una fan y cuenta su versión (VIDEO)

El cantante de música norteña Lalo Mora, pasa por una situación similar como la que enfrentó Don Vicente Fernández hace unos meses. Fue acusado de acoso sexual tras darse a conocer un video, donde toca indebidamente el seno de una fan cuando se tomaban la fotografía del recuerdo, luego de una presentación.

El cantante de 74 años de edad, uno de los fundadores de Los Invasores de Nuevo León, habló al respecto en una entrevista para el programa "Hoy día" de la cadena hispana Telemundo.

En todo momento Lalo Mora, compositor de corridos como "Laurita Garza", se mostró renuente a pronunciarse sobre aquel controvertido video, asegurando que cuando pasó todo "me iba a caer, la muchacha se asustó, me aventó ella y como que me aventó la mano".

Posteriormente Lalo Mora, un poco molesto e incómodo, le pidió al reportero que ya no le preguntara nada, pero ante su insistencia, el cantante externó sus intensiones de pedirle disculpas a la fan que tocó.

A mí me da mucha pena eso, no sé cómo explicarte, a Dios y a ella son a los que debo de pedir una disculpa, he llorado sinceramente.

Asimismo en esta entrevista Lalo Mora comentó que la pandemia del Covid-19 lo golpeó fuertemente. Al contagiarse tuvo severos problemas de salud: "la pandemia me pegó muy duró, ya mero me moría, pero Dios quiso que me quedara".

Comentó que aunque ya está trabajando, eso no significa que esté del todo bien, pues debe hacerlo al tener muchas cuentas que pagas; como una de las secuelas que le dejó el Covid-19, tiene problemas para caminar.

Leer más: "Chespirito es de lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana": Carlos Ballarta desata polémica

Por otra parte, varias famosas han arremetido en contra de Lalo Mora. La actriz Carmen Salinas le dijo de todo en una entrevista para el programa "Hoy", calificándolo como un "cochino" y "mugroso".

"Oiga señor, Lalo Mora, es usted una basura", dijo Carmen Salinas, quien tuvo mucho coraje al ver como tocaba sin su consentimiento a una fan. "Es usted cochino, mugroso, para que haga eso con todas las damas, las manosee, las agarre les meta mano por dónde quiera, es usted un patán".