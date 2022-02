“He tenido cáncer tres veces ahora". Muere Jane “Nightbirde”, la chica de “America's Got Talent” que conmovió al mundo

Estados Unidos.- “No puedes esperar a que la vida deje de ser difícil para decidir ser feliz”, esta gran lección dejó Jane “Nightbirde” Marczewski, la chica de “America's Got Talent” quien murió a los 31 años luego de una valiente batalla pública contra el cáncer.

Una fuente con conocimiento directo le dijo a TMZ que la cantante falleció el domingo mientras se sometía a un tratamiento para la enfermedad, que había hecho metástasis en los pulmones, la columna vertebral y el hígado.

La interpretación de Jane Marczewski de su canción original "It's OK" le valió el codiciado Golden Buzzer de parte del juez más duro de la televisión, Simon Cowell, en el programa de NBC, bañando a la cantante, que actúa como Nightbirde, con confeti y enviándola directamente desde las audiciones pregrabadas para los shows en vivo a finales de esta temporada.

Su actuación conmovió visiblemente a los jueces del programa y se ha compartido ampliamente en las redes sociales, acumulando millones de visitas solo en YouTube y enviando a "It's OK" a la cima de las listas de Apple Music.

Lo que los fanáticos del popular programa quizás no se den cuenta es que la canción también proviene de un lugar de profunda fe. Marczewski, describió su canción en el programa como “la historia del último año de mi vida”, incluido un diagnóstico de cáncer con un 2% de posibilidades de supervivencia.

“He tenido cáncer tres veces ahora, y apenas he pasado los treinta”, escribió en una publicación reciente de blog . “Hay momentos en los que me pregunto qué debo haber hecho para merecer una historia así. A veces temo que cuando muera y me reúna con Dios, Él dirá que lo decepcioné, lo ofendí o le fallé. Tal vez Él dirá que simplemente nunca aprendí la lección, o que no estuve lo suficientemente agradecido. Pero una cosa que sé con certeza es esto: Él nunca puede decir que no me conoce”.

Jane “Nightbirde” Marczewski conmovió al mundo con su canción "It's OK". Foto: Instagram

Marczewski tuvo lo que ella describe como una “educación carismática” en Zanesville, Ohio, donde asistió a una escuela e iglesia cristianas.

Comenzó a dedicarse a la música como estudiante en Liberty University, la universidad cristiana evangélica privada en Lynchburg, Virginia. Antes de graduarse en 2013, dirigió la adoración en su iglesia, actuó en lugares alrededor del área de Lynchburg y fue una de las "favoritas en el Coffeehouse bianual de Liberty", según un artículo en el Liberty Journal de la escuela.

“Si no hubiera venido a Liberty, no creo que estaría haciendo esto. Se me metió en la cabeza que necesitaba dedicarme a lo que me apasionaba”, dijo a la revista.

Pero su sueño de actuar “se volvió demasiado importante para mí”, dijo en un episodio de un podcast llamado “ Then God Moved ” lanzado en marzo, y dejó de lado la música durante tres años.

Vivía en Nashville, conocida popularmente como Music City, y estaba lista para comenzar a actuar nuevamente cuando le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez a los 26 años, informó The Associated Press.

“Me envió a un cuestionamiento muy profundo con Dios”, dijo en el podcast.

Su segundo diagnóstico, con “innumerables” tumores en los pulmones, los ganglios linfáticos, el hígado, las costillas y la columna vertebral, se produjo dos años después, durante lo que describió en “Then God Moved” como una época aún más oscura. Los médicos le dijeron que le quedaban seis meses de vida. Su esposo de cinco años le dijo que la dejaba.

Su fe vaciló brevemente hasta que, dijo en el podcast, hizo “las paces con mi vida y mi historia luciendo diferente a lo que hubiera escrito”.

Viajó a California para recibir tratamiento y fue declarada libre de cáncer cuatro meses después. En “Entonces Dios se movió”, Marczewski compartió la parábola bíblica de la mala hierba , en la que un agricultor se niega a arrancar la mala hierba que crece junto a su trigo por temor a que también arranque el trigo.

“Dios no causó este cáncer. El enemigo causa cáncer y el mundo caído en el que vivimos causa cáncer”, dijo.

“Creo que Dios puede sanar en un instante. También creo que 'no retiene nada bueno ', por lo que había algo que Dios estaba haciendo crecer en el campo que soy yo, y si Dios hubiera sacado todas estas dificultades demasiado pronto, también habría sacado todos estos milagros que él hice en mi espíritu.”

Marczewski desde entonces ha sido diagnosticada con cáncer por tercera vez, compartiendo en "America's Got Talent" que está en sus pulmones, columna e hígado.

Sin embargo, dijo ante el aplauso y la afirmación de los cuatro jueces del programa: “Es importante que todos sepan que soy mucho más que las cosas malas que me sucedieron”.

La letra de su canción “It's OK” transmite la seguridad de que “está bien si te pierdes. Todos estamos un poco perdidos, y está bien”.

Incluso su nombre artístico, Nightbirde, lleva un mensaje de esperanza. Ella le dijo al Liberty Journal que tomó el nombre de un sueño recurrente que tenía sobre pájaros cantando en la oscuridad.

Después de varias noches del mismo sueño, se despertó en medio de la noche para escuchar el canto de los pájaros fuera de su ventana como si ya fuera por la mañana.

“Quiero ser así, incluso cuando estoy en medio de un momento oscuro y no hay señales de que vaya a terminar. Quiero ser el pájaro que canta anticipándose a las cosas buenas que confío vendrán”, dijo a la revista.