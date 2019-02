Héctor Bonilla confirma padecer cáncer de riñón (VIDEO)

El querido y respetado actor Héctor Bonilla, confirmó tener cáncer en el riñón derecho, motivo por el que desde hace un mes asiste al Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” en la CDMX.

Héctor Bonilla comentó al programa "De primera mano" que se percató de que algo no estaba bien en su salud, cuando descubrió sangre en su orina. “Me di cuenta porque oriné sangre y acudí al urólogo que me ve desde hace muchísimos años. Él me dijo que me hiciera un análisis y salió esto”.

Héctor Bonilla decidió poner fin a los rumores sobre el cáncer que padece. Foto: Agencia Reforma

Contrario a lo que publicó TVNotas, Héctor Bonilla desmintió que el cáncer que padece se encuentre en etapa 4. Además, explicó que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) tiene la voluntad de apoyarlo en su tratamiento, mismo que por ahora va por buen camino según el médico que lo atiende.

Me dice que voy muy bien y la expectativa es ver qué pasa después de los cuatro meses que dura el tratamiento, en eso estoy.

Asimismo el actor Héctor Bonilla habló en su cuenta de Twitter sobre el cáncer que padece y terminar de una vez por todas con los rumores que circulan.

Gajes de este agridulce oficio: mi salud es el interés de la rapiña informativa (como si no hubiera temas más importantes para el país).

"Ni pedo. Publican verdades a medias. Sí, estoy enfermo, pero no exactamente como lo vociferan. Estoy en tratamiento. Feliz y trabajando”, comentó Héctor Bonilla.

Gajes de este agridulce oficio: mi salud es del interés de la rapiña informativa (como si no hubiera temas más importantes para el país). Ni pedo.

Publican verdades a medias.

Sí, estoy enfermo, pero no exactamente como lo vociferan. Estoy en tratamiento. Feliz y trabajando. — Héctor Bonilla (@_HBonilla) 5 de febrero de 2019

Procuren ser felices sin joder al prójimo.

De eso se trata esta chingadera que llamamos vida. — Héctor Bonilla (@_HBonilla) 5 de febrero de 2019

“Procuren ser felices sin joder al prójimo. De eso se trata esta chingadera que llamamos vida”, añadió el histrión.