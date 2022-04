Héctor Bonilla sorprende con inesperada revelación sobre su salud: "Estoy viviendo horas extras"

México. Pese a enfrentar serios problemas con su salud, el actor Héctor Bonilla se mantiene con opitmismo y revela: "Estoy viviendo horas extras”, además comparte que su plan se seguir trabajando en los escenarios.

Héctor Bonilla, de 83 años de edad y originario de Puebla, México, no contempla retirarse de su trabajo y desea seguir dando lo mejor de sí ante las cámaras de cine, televisión o teatro.

En entrevista con TVyNovelas México don Héctor cita que tras padecer cáncer de riñón desde hace cuatro años, sigue luchando para superarlo y no se dará por vencido.

El primer actor reitera que los médicos que lo atienden en su problema de salud le han dicho que no hay una quimioterapia para el riñón, y lo único que le queda es esperar a que su cuerpo reaccione bien.

Foto de Instagram

Héctor Bonilla, quien ha estado casado primero con la actriz Socorro Bonilla, luego con la también actriz Sofía Álvarez, y padre de tres hijos, afirma que no le gustan los homenajes y por lo tanto no le preocupa si le hacen o no alguno.

Bonilla ha protagonizado desde su juventud varias telenovelas, entre ellas Viviana, con Lucía Méndez, y Atrapada, con la fallecida Christian Bach, pero también decenas de películas, siendo Rojo amanecer y El bulto las que le darían más proyección internacional.

Leer más: Asesinan en Culiacán al youtuber "El compa Jorge"

La gloria y el infierno, La pasión de Isabella y Vanessa se suman a la larga lista de telenovelas mexicanas en las que Bonilla ha participado, también la serie El señor de los cielos, durante 2018.

Y en la cinta Una Navidad no tan padre, la cual se estrenó en Netflix en diciembre pasado, también puede disfrutarse de su actuación.