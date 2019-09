Héctor Jasso retoma su vida normal, tras quedar en libertad, luego de haber estado preso durante casi once meses, acusado del asesinato del empresario Isaías Gómez, quien era pareja sentimental de la actriz Sharis Cid.

Isaías Gómez fue asesinado el domingo 30 de septiembre de 2018 en San Miguel de Allende, Guanajuato, frente a decenas de turistas, justamente al día siguiente de haber inaugurado un hotel en la misma ciudad.

A Héctor Jasso lo involucraron en un crimen que no cometió, y tras pasar varios meses en prisión, acusado de ello, afortunadamente recobró su libertad.

A través de un comunicado de prensa, Jasso refiere que es un hombre libre, se hizo justicia en su caso y está listo para retomar sus actividades y vida normal, como era antes.

El juicio que se siguió en el caso de Jasso terminó y se hizo público que es inocente, cosa que lo tiene feliz y agradecido con la vida.

En todo este proceso, recibí el apoyo de mucha gente, más de allá de mi familia. No tengo palabras para expresarles a cada una de las personas que, sin conocerme, expresaron su apoyo y solidaridad."

Jasso señala que vivirá eternamente agradecido con David Peña Guzmán, su abogado y ahora amigo, a quien se refiere como un hombre recto, profesional y un extraordinario técnico.

Fui víctima de una gran injusticia. Esto ha sido una pesadilla que no tiene nombre, lo peor que he vivido en toda mi vida. Me involucraron en un crimen que nunca cometí."